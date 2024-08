Kanye West estrena «Ye vs. the People feat. TI», un track bastante político

Hace unos días, tras el lanzamiento de un track bastante extraño (o una broma hacia Ebro) llamado «Lift Yourself» donde el rapero escupe un montón de frases confusas como: «poopity scoop», Kanye West dio a conocer más música nueva, esta vez en la estación de radio de Los Ángeles Power 106. La canción se titula «Ye vs. the People» y tiene una colaboración con TI, suena a un debate político entre los dos raperos, y resaltan menciones a Donald Trump, Barack Obama, la policía, y más.

Puedes escucharla a través de Apple Music y Soundcloud Go.

Aún no hay info sobre si alguno de estos tracks aparecerán en el próximo álbum que Kanye anunció para el 8 de junio. Y honestamente, después de que Kanye pasó la semana twitteando sobre su gorra MAGA y de que Chance The Rapper se viera obligado a reprender a Donald Trump no tenemos idea de lo que pasará los próximos días. Todo lo que sabemos es que Noisey te ama.

