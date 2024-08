Karen O estrenó un nuevo tema de su LP con Danger Mouse

Gran parte del 2018 de Karen O estuvo dedicado a girar con su banda de cabecera, los Yeah Yeah Yeahs, pero no por ello dejó de trabajar en proyectos por su cuenta. En solitario lanzó “Yo! My Saint”, a la que le siguió “Anti-Lullaby” –que en realidad salió hace una semana”, a la par de la producción de un nuevo disco en conjunto con Danger Mouse.

“Lux Prima”, dado a conocer en noviembre pasado, es el nombre del primer track surgido del junte entre Orzolek y el Ratón, y a la vez, es el rótulo que usarán como título de su LP, anunciado de manera oficial hoy junto al lanzamiento de su segundo sencillo, “Woman”.

El tema usa una base de rock muy básica, cercana en sonido a actos de blues contemporáneo con los que Danger Mouse ha colaborado como The Black Keys o su propia banda, Broken Bells. La realidad es que uno esperaría que dos talentos de la talla de Karen y Brian Burton –que, por si no sabías, formó Gnarls Barkley junto a CeeLo, creó un disco para la posteridad junto a MF Doom, y ha sido productor de actos como Gorillaz, Beck, U2, A$AP Rocky o Adele– pudieran componer canciones con mayor riesgo que un pandero en el hi-hat y un vocoder. Pero bueno, no perdamos la fe, solo se trata de un adelanto.

Lux Prima se lanzará entero el próximo 15 de marzo. Escucha “Woman”, su segundo sencillo, al inicio de la nota.

