Katy Perry une a ‘Game Of Thrones’ con ‘Stranger Things’ en su video con Nicki Minaj

Desde que Katherina Perry sacó al mundo «I Kissed A Girl», bolas de nieve empezaron a rodar con más velocidad, el agua se contaminó más, muchísimos perritos y gatitos de los albergues encontraron dueño, y directamente se instaló en los sueños bien húmedos de hombres y mujeres.

Ahora en el 2017, por fin toda la humanidad se puso de acuerdo y empezaron a creer en un solo Dios: Game Of Thrones. En el 2016, todos los headlines, tuits, y estados de Facebook fueron para Eleven y compañía, Stranger Things nos dio justo en la nostalgia recordando a la bicicleta de E.T, The X Files, y a nuestra ex pareja. Porque obviamente todo nos recuerda a nuestra ex pareja, así funciona el mundo y no trates de cambiar mi opinión.



Katy, en su gran cerebro de Diosa azteca, decidió unir a las dos series más importantes de los últimos dos años para el video de su última canción: «Swish Swish». Y en efecto, en el video aparecen Gaten Matarazzo de Stranger Things, Jenna Ushkowitz de Glee y Hafþór Júlíus Björnsson; mejor conocido como The Mountain en Game Of Thrones.

Y el video es una cosa rara de esas que le gustan a Katy Perry, medio absurda y jocosa, que abreva a partes iguales de Space Jam y el tipo de humor que puedes encontrar en esas cuentas de YouTube de humor colegial gringo. Básicamente es Katy Perry jugando basquet con los famosos. Al final del video, Katy Perry hace el gusano, que es un pasito de baile reservado exclusivamente a los payasos de tu prepa y, claro, a Mario Bezares.

Y bueno, Nicki es el show de medio tiempo, y considerando que no aparecen nunca en la misma toma y cuando le avienta el balón Nicki a Katy claramente parece que tienen diferente iluminación, no podemos más que concluir que estuvieron siempre a, al menos unos 600 kilómetros de distancia la una de la otra. Mira todo arriba.

