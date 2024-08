Kendrick Lamar, SZA y Lady Gaga competirán por el Óscar a ‘Mejor canción original’

Finalmente, lo que el universo del séptimo arte estaba esperando: la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado sus nominados para la 91ª edición de los Premios Óscar.

Alfonso Cuarón, para alegría nuestra, logró quedarse con diez nominaciones gracias a su aclamada cinta Roma, de la cual Yalitza Aparicio, su protagonista, también figura entre las competidoras a quedarse con la categoría a Mejor actriz.

Por el ámbito musical, Kendrick Lamar y SZA, junto a Lady Gaga, componen el plato fuerte de la categoría Mejor canción original, por “All The Stars” (Black Panther) y “Shallow” (A Star is Born), respectivamente. Como Mejor banda sonora original, por su parte, Black Panther y Mary Poppins Returns encabezan dicha categoría. Sorpresivamente, Thom Yorke y Suspiria, su primera banda sonora, fueron excluidos de la carrera por la famosa estatuilla dorada.

A continuación los dejamos con la totalidad de los nominados en las categorías musicales para los Premios Óscar 2019:

Nominados a Mejor canción original:

Willie Watson, Tim Blake Nelson y Willie Watson – “When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (The Ballad of Buster Scruggs)

Kendrick Lamar y SZA – “All The Stars” (Black Panther)

Emily Blunt – “The Place Where Lost Things Go” (Mary Poppins Returns)

Jennifer Hudson y Diane Warren – “I’ll Fight” (RBG)

Lady Gaga y Bradley Cooper – “Shallow” (A Star is Born)

Películas nominadas a Mejor banda sonora original:

Black Panther (Ludwig Göransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman y Scott Wittman)

