Kendrick Lamar une fuerzas con The Weeknd en nuevo tema, «Pray for Me»

La banda sonora curada por Kendrick Lamar para la nueva película de Marvel, Black Panther, no estará disponible sino hasta la próxima semana. Pero para hacerse una idea de lo que se viene, la editora de Noisey UK, Tshepo Mokoena, ya la ha reseñado basándose solamente en los títulos de las canciones.

Con todo una nómina de artistas de ensueño, en las últimas horas fue publicada en redes la canción que cierra el álbum, una colaboración entre el rapero más grande de la actualidad, Kendrick Lamar, y el romanticón canadiense, The Weeknd. Llamada «Pray for Me», el tema muestra a ambos en una dinámica efectiva, contundente y autodestructiva. «I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God», rapea Kung Fu Kenny. «Just tell me how many burdens left / I fight pain and hurricanes / Today I wept I’m tryna fight back tears / Flood on my doorsteps».

Videos by VICE

Corto pero a la yugular. Escucha el sencillo en su totalidad a continuación.

*Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.