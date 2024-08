Kerri Chandler: 25 años de Madhouse

Kerri Chandler ha inyectado soul en sus mezclas desde principios de los 90, y es uno de los creadores del house, una leyenda del género. Ícono, inspiración y figura clave en la música electrónica actual, las influencias del embajador de los 4/4 se remontan a Nueva Jersey, al haber crecido en una familia de jazzistas. Su padre, un deejay respetado, le dio a Kerri un rico bagaje de los orígenes del soul, disco y el New York Underground Sound, mejor conocido como garage. Kerri comenzó a pinchar discos en el Rally Record Club en East Orange a la tierna edad de 13.



En 1922, el productor de NJ lanzó su propio sello junto a Mel Medalie de Champion Records: Madhouse. El label se convirtió en una salida para la música del productor y de sus amigos, además de todo lo que ha ido conociendo en su carrera como DJ. El sonido de la disquera está enraizado en deep y soulfoul house. Su primer lanzamiento fue una muestra de 6 cortes titulada A Basement, A Red Light & A Feelin, la cual vendió más de 100.000 copias solo en vinilo.

Videos by VICE

El año pasado Kerri anunció un compilado para celebrar el 25 aniversario de Madhouse, y por fin tenemos tenemos noticias nuevas; el álbum estará disponible a partir del 7 de septiembre; incluirá edits y remixes por parte de Jerome Sydenham, Dennis Ferrer, Roy Ayers, DJ Deep y muchos más.



Tracklist:

01. Grampa, Kerri Chandler – I Loved You (Kerri Chandler Remaster)

02. Kerri Chandler – Insomnia Again (Will Saul’s ‘Keeping It On’ Edit)

03. Kamar, Kerri Chandler – I Need You (Rocco Rodamaal’s 222 Mix)

04. Kerri Chandler – Up And Away (Kerri Chandler Remaster)

05. Isis – Hanging On

06. Sebb Junior – Don’t Stop (25th Anniversary Re-Edit)

07. Lafayette, Kerri Chandler – Better Late Than Never (Kaoz 6:23 Mix) (Kerri Chandler Remaster)

08. Stratosphere, Kerri Chandler – Track 3 (Kevin Over’s Acid Rework)

09. CPEN featuring Bluey Robinson – I’m Searching (Radio Edit)

10. 50% – Tight Up (Murk Miami Boys Mix) (Kerri Chandler Remaster)

11. Roy Ayers, Kerri Chandler – Good Vibrations (Mad Mix) (Kerri Chandler Remaster)

12. Kerri Chandler – I Feel It (DJ Deep’s 2018 Retouch)

13. Kerri Chandler, Jerome Sydenham – Powder (Jimpster Remix)

14. Voyeur – Why

15. Jill Riley, Kerri Chandler – I Can’t Stand It (Media Mix) (Kerri Chandler Remaster)

16. Dreamer G – I Got That Feelin’ (Josh Butler Remix)

17. Matrix (US), Kerri Chandler – Get Out (Demuja’s ‘It’s Late’ Remix)

18. Roog, Dennis Quin featuring Berget Lewis – Igohart (VIP Mix)

19. DJ Steaw – Bel Air

20. Kerri Chandler – Dat Da Da (Kerri Chandler Remaster)

21. Kerri Chandler – Something Wrong (Kerri Chandler Remaster)

22. Kerri Chandler – Where Is The Love (Kerri Chandler Remaster)

23. Kerri Chandler – The Boom Can (Adesse Versions Edit)

24. Christopher McCray – Get It Right (Mad Mix) (Kerri Chandler Remaster)

Conéctate con Thump en Instagram.