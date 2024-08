‘Ketchupfilia’, el extraño fenómeno de echarle kétchup a todo

Dentro de tu grupo de colegas siempre habrá esa persona que le echa kétchup a la comida, como en un intento de evadir el sabor real de los productos. Kétchup en el pollo, kétchup en el pescado, kétchup en la pasta, kétchup en el kétchup, ya sabéis.



Estas chaquetas de kétchup pueden ofender a los cocineros, quienes han invertido una cantidad de tiempo importante en cocinar un manjar que no será disfrutado por su sabor, una cantidad de tiempo que los cocineros podrían haberse ahorrado y que ahora les acerca más hacia la muerte. Una cantidad de tiempo gastada en vano porque ese individuo ahora solamente tiene el sabor del kétchup en su gaznate.

Esta gente existe y, habitualmente, generan un enorme rastro de odio a su paso, pues nadie puede comprender exactamente de qué está hecho su cerebro, solamente ellos mismos y los fabricantes de kétchup. Quizás los locos seamos el resto de los humanos por estar perdiendo el tiempo al no cubrir nuestros ágapes con el oro carmesí, un nuevo paradigma de sabor que se nos ha pasado totalmente por alto.

Reuní a varios fans del kétchup para que me contaran sus costumbres y para saber con qué productos untaban esa mierda.

Geno, 25 años, publicista

VICE: ¿Cuál es el plato con el que más has llegado a ofender a la peña por haberlo destruido con kétchup?

Geno: Bueno, pues prácticamente cada domingo que voy a casa de mis padres. Ya sea con el codillo de navidad o con el buey de mar. Hago cosas muy raras con las salsas de los platos elaborados. Con el conejo en salsa, por ejemplo, queda un liquidillo burdeos un poco raro.

Supongo que ya están acostumbrados y no te dicen nada.

Creo que no piensan en mi salud sino en el dinero que pierden, porque les gusta ir al mercado y esas cosas.

¿En qué otros manjares echas kétchup?

Espaguetis blancos (cosa que la gente flipa porque se espera q le pongas tomate PERO SE OLVIDAN QUE EL KÉTCHUP ES EL MEJOR TOMATE), brócoli y también le pongo a las ensaladas y a todo lo que sea excesivamente sano. Hago rollitos de lonchas de pavo rellenos de kétchup y también lo echo en esas tortitas de arroz. Eso cuando no hay nada para comer y solo hay esa comida de pájaros.

Te mola pillar un producto sano y destruirlo.

Trabajo en publi y en la oficina tienen mucho el rollo ese de ser healthy, todo eso de fruta en la nevera, actividades de correr y todas esas cosas pero es como que necesito sentir ese sabor, tiene como ese salado de las patatas Lays al punto de sal. ¿Sabes? Por eso no puedo parar de comer bocadillos de kétchup.

¿Bocadillos de kétchup?

Son mis bocadillos favoritos, hechos con pan descongelado en el microondas (bien blandito) y kétchup. El pan duro no es igual que el pan blando, se come más deprisa y ocupa menos espacio en el estómago.

¿Le echas kétchup a todo para ocultar el sabor de algo que no te flipa?

Es que creo, Pol, que no me gusta tanto la comida como el kétchup y por eso se lo pongo. Pero esto lo empecé a hacer cuando empecé a currar, creo que tenía que vencer la depresión del día.

¿Crees que hay más gente como tú?

No sé, pero a ver cuándo hacen el Tinder del kétchup.

Imagen por Aina Carrillo

Rocío, 24 años, en paro

VICE: Rocío, cuéntame esto de las lentejas con kétchup que te haces.

Rocío: De pequeña mi madre trabajaba para una familia pija. Allí había una niña que solo comía lentejas si le ponía kétchup, lo aprendí de ella. Pero en Perú el kétchup era caro así que solo lo podía comer de esa manera cuando iba a la casa pija esa.

Pero ahora te sigues haciendo este plato.

Sí, cuando llegué aquí empecé a comer las lentejas con kétchup otra vez, desatadísima, en plan lentejas arroz y kétchup todo combinado. Eso sí, las lentejas tienen que estar cocinadas pero sin el caldo ese que le dejáis aquí en España.

¿Y le echas kétchup a otros productos?

Bueno lo normal, al arroz también, pero aparte de eso ningún producto raro más.

¿Y solo?

¿Kétchup solo? Noooo.

¿Qué te parece que en castellano se escriba «kétchup» y no «ketchup»?

Fatal, me parece fatal.

¿Le quita dignidad?

Sí, como llamar tuit a un tweet.

Pues en catalán es «quètxup», ¿cómo te quedas?

Buah pues en catalán queda mejor eh, no sé si es el acento abierto o la “tx” pero suena mejor.

Simón, 31, diseñador gráfico

VICE: a ver, ¿qué es esto de la sopa con ketchup?

Simón: Es el producto que incluye el agridulce en nuestras vidas. La introducción furtiva de un sabor asiático en forma de una familiar salsa de tomate. El primer paso hacia un mundo Blade Runner.

¿Pero el tomate no es de origen americano?

Sí señor, pero Pérez-Reverte y sus chachi amigos de la RAE dice que el palabro tiene origen chino y que significa salsa de pescado. Emosido engañado.

¿Y cómo va eso de la sopa? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se prepara?

Es sencillo, cuando ya está lista la sopa de FIDEOS para comer, en mi bol, abro el bote y pinto un smiley con el kétchup, luego remuevo y es la sopita más rica del mundo.

¿Sopa rollo Avecrem de “ave con fideos” o sopa rollo fideos chinos?

¡Tipo Avecrem, por dios bendito! Unir el kétchup con sopas chinas sería ya una especie de meta-cocina inasimilable al paladar.

Laura, 32 años, periodista

VICE: ¿Cuál es el plato con el que más has llegado a ofender a la peña por haberlo destruido con kétchup?

Laura: La tortilla de patatas. Y no me refiero a tortillas compradas y/o congeladas (de dudosa calidad) sino a la increíble tortilla de mi yaya o de mi hermano. Me gusta mucho comer bien, y le añado kétchup a pocos platos, pero desde aquí me gustaría animar a la gente a que lo pruebe. Kétchup en la tortilla de patatas siempre con cebolla y casera está realmente buena.

¿Por qué diablos te parece normal poner kétchup a la tortilla de patatas casera?

Jajajaja, me parece normal porque es una tradición familiar que comparto con mis primos. ¿De verdad que no conoces a nadie más que lo haga?

Eres la primera persona que conozco que haga tal cosa. Dime, ¿tienes alguna preferencia de marca? ¿Sirven todos los kétchups?

Tomato Ketchup de Heinz.

Un clásico. ¿Alguna vez te has sentido mal por echarle kétchup a un plato y ocultar su sabor original?

Nunca. Se lo echo a pocos alimentos (como la hamburguesa con patatas fritas o salchichas cocidas) y siempre mejoran su sabor original.

Alex, 23 años, publicista

¿Cuál es la comida perfecta para echarle kétchup?

Alex: Pues probablemente la pizza hawaiana pero también me encantan los paninis hechos al microondas con kétchup o las croquetas con kétchup. Ese es mi top 3.

¿Los paninis te refieres a las pizzas esas o simplemente pan con kétchup?

Me refiero a los paninis congelados de Dr. Oetker, si los metes en el microondas se ponen blandos y todo el queso se derrite, entonces el kétchup se integra en esa masa blandurria y se mezcla con el queso derretido.

Exquisito. ¿Hay algún plato al que le metas kétchup e incluso a ti te dé vergüenza por el «qué dirán»?

Normalmente cuando estoy en público no le echo kétchup a nada, pero supongo que así raro, pues a la pasta boloñesa o carbonara y a los calamares.

¿Y qué te dice la peña?

Pues que estoy mal de la cabeza y que mato el sabor de lo que como (en eso tienen razón) pero es que me encanta como sabe el kétchup. Yo nací en Rumanía, ahí SIEMPRE comemos pizza con kétchup, es una cosa muy del este, no es mi culpa, es cultural.

¿Lo tomas solo, el kétchup?

No, eso me parece too much. Siempre he visto a gente comiéndose los sobrecillos del McDonald’s y me dan bastante asco la verdad.

Por lo general, ¿crees que lo de poner kétchup en este tipo de manjares te genera un rechazo social? ¿Un estigma?

Pseh, a mí es que me da igual lo que me diga la gente, pero sí que es verdad que si intento no hacerlo en público es porque paso de aguantar que me juzguen por mis exquisitos gustos culinarios. Nunca entenderé por qué echarle kétchup a la pizza está mal pero el vinagre en las lentejas es un manjar de dioses.