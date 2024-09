Kevin Durant se marcha a los Warriors de Golden State

Es oficial. Kevin Durant está en camino para jugar en Oakland con los Warriors de Golden State, como lo anunció en la página The Players’ Tribune, de la cual Durant es asistente del publisher.

Se trata de uno de los contratos de agencia libre más comentados que se da en el momento preciso para los agentes libres en la NBA (gracias al acuerdo de 24 mil millones de dólares de Turner Broadcasting y Disney). El jugador siete veces All-Star era una opción extremadamente atractiva en un grupo de agentes libres carente de talento que no cuenta con la habilidad de Durant para tirar desde larga distancia, ni con su altura.

Durante se reunió con el Thunder de Oklahoma City —la franquicia con la que ha estado desde el principio (antes los SuperSonics de Seattle)—, equipo que pudo haber extendido su contrato por cinco años. También sostuvo pláticas con los Clippers de LA, los Celtics de Boston, los Spurs de San Antonio, y el Heat de Miami. Pero al final del día, Durant se vio demasiado tentado para unirse a Steph Curry, el primer MVP unánime de la NBA, Klay Thompson, y Draymond Green; algunos ya califican a estos cuatro como la mejor ofensiva en toda la historia de la liga.

Estas son algunas palabras del anuncio de Durant:

«He pasado algunas de las semanas más desafiantes de mi vida profesional por mucho. Comprendí cognitivamente que me encontraba en la encrucijada de mi evolución como jugador y como hombre, y que conllevaba decisiones tremendamente difíciles. Sin embargo, lo que no comprendí en su totalidad fue la serie de emociones que sentiría durante este proceso.

«El mandato principal por el que tomé esta decisión fue bajo el potencial de crecimiento como jugador —ya que siempre me ha llevado en la dirección correcta—. Pero también estoy en un punto de mi vida donde es igual de importante encontrar una oportunidad que aliente mi evolución como hombre: salir de mi zona de confort rumbo a una nueva ciudad y comunidad que ofrece el mayor potencial para mi contribución y crecimiento personal. Con esto en mente, he decidido que me uniré a los Warriors de Golden State».

Durant también expresa su amor por Oklahoma City, su remordimiento por dejar su hogar en el que vivió ocho años, y agradece a su familia, compañeros, fans, y amigos.