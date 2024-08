Kevin Spacey reconoce que puede haber acosado a un niño, pero no se acuerda

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

Lo siento pero no lo recuerdo. Estaba borracho. Soy gay. Esa es esencialmente la manera en que Kevin Spacey respondió a las acusaciones de acoso a un niño de catorce años, durante una fiesta en los ochenta.

El actor de Star Trek, Anthony Rapp, acusó a Spacey por avances sexuales indeseados cuando tenía catorce años, según reportó Buzzfeed el domingo. Spacey respondió ofreciendo una disculpa en Twitter, pero atenuó los hechos diciendo que era más bien producto de «un comportamiento de borracho», y que aprovechaba la oportunidad para declararse gay.

Los dos actores habitaron el universo de Broadway en 1986. Rapp, quien era menor de edad en ese entonces, dijo que Spacey lo invitó a una fiesta en su apartamento, un sábado en la noche. Rapp declara que Spacey se quedó «como oscilando» en la entrada, para después cargarlo «como un novio alza a su prometida», y después dejarlo en la cama para acostarse encima suyo.

«Trataba de seducirme», dijo Rapp en su entrevista a Buzzfeed. «No sé si yo hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que trataba de engancharse conmigo sexualmente».

En respuesta al reportaje, Spacey publicó en Twitter que estaba «más que horrorizado al escuchar esta historia», pero señaló que «honestamente no recuerda el encuentro».

Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Quedé más que horrorizado al escuchar esta historia. Yo honestamente no recuerdo el encuentro, pudo ocurrir hace más de treinta años. Pero si entonces llegué a comportarme como él describe, le ofrezco la más sincera disculpa por un comportamiento de borracho, profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que describe haber cargado por todos estos años.



Esta historia me ha dado la fuerza para aludir a otros aspectos de mi vida. Sé que se han escrito historias sobre mí que solo se han alimentado por lo reservado que he sido con mi privacidad. Como saben quienes son cercanos a mí, he tenido relaciones a lo largo de mi vida con hombres y mujeres. He tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y ahora escojo vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto honesta y abiertamente, y empezar a examinar mi propio comportamiento.



Spacey también decidió revelar su orientación sexual, largo tema de rumor público, como parte de su disculpa.

«Esta historia me ha dado la fuerza para aludir a otros aspectos de mi vida. Se que se han escrito historias sobre mí que solo se han alimentado por lo reservado que he sido con mi privacidad,» escribió Spacey. «Ahora escojo vivir como un hombre gay».

Spacey fue rápidamente criticado en las redes sociales, por culpar al alcohol por su comportamiento, y por escoger precisamente este momento para exponer su sexualidad.

Rose McGowan compartió en Twitter: «Chao, Spacey, adiós. Es tu turno para llorar, es por eso que hay que decir adiós. #ROSEARMY.»

Otros atacaron a Spacey por combinar la sexualidad con el acoso sexual a un menor.

Kevin Spacey acosando sexualmente a un menor, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Alguien debería explicarle esto a #KevinSpacey.

Rapp dijo que se sintió inspirado para acusar públicamente por acoso sexual a Spacey, por el escándalo de Harvey Weinstein, donde una docena de mujeres revelaron historias de acoso sexual por parte del magnate.