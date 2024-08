KEXP México: Ve las primeras sesiones con Elsa y Elmar, Gallo Negro, IMS y Centavrvs

Justo al mediodía de ayer, en los estudios Panoram ubicados en la colonia Condesa de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Sonido de Camilo Lara se encargó de dar los primeros trompetazos de las sesiones en vivo de KEXP que se realizarán en México en colaboración con NRMAL a lo largo de toda esta semana.

“Cuanto tiempo va pasar, para que pueda mejorar. Todos somos víctimas, de un estado conquistado”, fueron las primeras palabras salidas de la voz de Camilo mientras cantaba “México”, lo cual de alguna forma sirve para cortar el listón del esperado evento, y para poner en contexto la realidad del país que visita por primera vez la mítica radiodifusora de Seattle. Después, ya entrados en calor y con esa capacidad genuinamente natural que tiene el conjunto del menor de los Lara para disolver suelas entre fricciones, se siguieron con “El Jefe” para terminar con “Mi T-Shirt de la Nasa”. Un acto muy bonito para un inicio muy bonito.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=ro9M9jAhktU&t=908s

Un rato después, la camisa fosforescente de Elsa Margarita Carvajal apareció para presentarse frente a los ojos y oídos de KEXP, y aunque hubo problemas iniciales con la mezcla del audio, elaboró un set completo que le permitieron mostrarse en distintas facetas emocionales y sonoras. De lo introspectivo y tristón de “Ojos Noche” –un tema que estrenará oficialmente mañana, así que atentx–, a lo alegre y champetoso de “La Ventana”. Desde Colombia, pá.



https://www.youtube.com/watch?v=Gu0xea–rvE

Posteriormente, apareció Centavrvs para producir la sesión más extensa del día en casi media hora de buena vibra y fusiones sonoras protagonizada por los cueros, los vientos y los sintetizadores del acto mitad chilango mitad lagunero. Acompañados de Orestes Gómez en las percusiones, el cuarteto tocó “La Valentina”, “Quebrar las Ventanas”, y “El Punto Final”, donde mandaron un afortunado guiño instrumental a “Periódico de Ayer” del legendario Héctor Lavoe.



https://www.youtube.com/watch?v=40od85w1HYo

Ya para cerrar el día, llegó la cumbia levantamuertos del Sonido Gallo Negro con todo y los tradicionales visuales del Dr. Alderete proyectados en las cuatro paredes de Panoram. 25 minutos de cumbiones consecutivos que incluyeron su más reciente lanzamiento, “NIño Perdido”, en un ejercicio destacable por el hecho de ver al combo de Aragón difundiendo de manera universal esa recolección y conexión de sonidos endémicos de la música afrofolclórica de Latinoamérica –desde la chicha peruana hasta la tradición sonidera mexicana– que han realizado a lo largo de los últimos años.



https://www.youtube.com/watch?v=1qheUgc0vnQ

Hoy, KEXP continuará sus actividades en tierras mexicanas con la presentación de Quiero Club a mediodía, para continuar la agenda con The Guadaloops, Celest, y Little Jesus. El resto de la semana harán lo propio el resto de bandas invitadas, entre quienes destacan Sotomayor, Vaya Futuro, Sexores, No Somos Marineros, Hello! Seahorse y Porter. Puedes revisar el calendario completo en este link.



Conéctate con Noisey en Instagram.