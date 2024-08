La KEXP de Seattle celebrará a Sub Pop tocando todos sus lanzamiento en orden

Sub Pop, el icónico sello independiente con sede en Seattle el cual casi casi lanzó el grunge por cuenta propia y que de alguna manera se mantuvo grandioso incluso cuando después de que esta escena se consumió, está cumpliendo 30 años este 2018. Para celebrar el hito, la estación de radio local KEXP tocará al aire todos los lanzamientos de Sub Pop en orden antes de la fiesta de cumpleaños del sello en Alki Beach el próximo agosto.

El presentador de KEXP, John Richards, ya suena aterrado frente al hecho. «¡Esto va a ser un dolor en el culo realmente divertido!» dijo en una declaración. «Tendremos DJs tocando canciones Sub Pop un promedio de 8.3 veces al día, 24/7, durante los próximos 4 meses y medio, todas y cada una de las versiones de Sub Pop en el formato original siempre que sea posible. Cassettes, LPs, 7”s , lo que sea. Va a ser una joda completa y algo que vale totalmente la pena para celebrar a nuestros amigos de Sub Pop «.

Videos by VICE

Sub Pop y KEXP son inseparables. Los cofundadores del sello, Bruce Pavitt y Jonathan Poneman, tuvieron shows en la estación predecesora de KEXP, KCMU, a principios y mediados de la década de los ochenta. Los dos defendieron la escena musical local al aire durante años, y de acuerdo con esta pequeña y genial historia, no se habrían topado con Nirvana de no haber sido por los DJs de KCMU, quienes tocaban «Floyd the Barber».

«Bruce Pavitt y yo tuvimos turnos al aire en la antigua KCMU», dijo Poneman en el mismo comunicado de prensa. «KEXP es una especie de KCMU desencadenado, excepto que el personal actual de KEXP ha sido entrenado, se les paga y beben un café más elegante. KCMU y Sub Pop Records comenzaron como pasatiempo para los aficionados a la música que les gustaba quedarse en interiores y tocar discos. Fue una fortuna haber nutrido con éxito una relación recíproca con nuestra ciudad natal, Seattle: al brindar buena música a nuestra comunidad, la gente la apoyó y escuchó”.

Aquí dejamos ese increíble video de Mudhoney en la cima del Space Needle para la KEXP celebrando el Jubileo de Sub Pop hace cinco años. De nada.

Sigue a Alex Ross en Twitter.



Este artículo apareció originalmente en Noisey US.