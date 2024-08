Kid Rock will Senator werden – Happy Apocalypse euch allen

Es war doch nur eine Frage der Zeit, wirklich, bis so etwas passieren kann. Als Donald Trump 2016 die amerikanische Präsidentschaftswahl gewann, erschuf er damit eine Art Wurmloch, wo Prominente die besseren Politiker sein sollen. Deshalb sind wir jetzt in einer Situation, in der ein Komitee einfach so einen Wisch einreichen kann, um etwa den echten Rock (Dwayne Johnson) als Präsidenten kandidieren zu lassen (die beiden Rocks sind übrigens nicht in irgendeiner Weise miteinander verwandt noch verbunden). Und nun soll Kid Rock für den Senat Betracht gezogen werden.

In seinem Blog mit dem Titel «ONCE AGAIN THE PRESS IS WRONG» (alle Großbuchstaben in einer beunruhigenden Schriftart, die du sonst auf einem Stoßaufkleber im Zusammenhang mit dem 2. Zusatzartikel oder Blue Lives Matters finden könntest), bestätigte Kid Rock am Donnerstag seinen definitiv geschehenen Senatsversuch und sagte, er habe noch noch 15 Tage Zeit, um den Papierkram für diesen politischen Umzug mit der Bundestagswahlkommission einzureichen.

Einige haben zuerst spekuliert, dass Kid Rocks Senatseite nur ein Werbe-Gag gewesen sein könnte, da er noch keine weitere Aussagen veröffentlicht hatte.



Er kommentierte jedoch: «Ich habe 15 Tage Zeit, um den Papierkram dem FEC einzureichen […] während Politiker in dieser Zeit in ihren Kampagnen Bücher schreiben, plane ich, Musik in dieser Zeit zu machen […] Es ist kein Marketing-Scherz. «

Na gut, dann wollen wir mal hoffen, dass sich der Gabalier von diesem Schabernack nicht auch noch inspirieren lässt und wir deswegen schon sehr bald eine ebenso gleiche und unangenehme Meldung wieder bringen müssen.

