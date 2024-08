Kidd Keo y Alemán anotando goles en «Touchdown»

En abril de este año vino por segunda vez a tierras aztecas el alicantino Kidd Keo, uno de los nombres que ha marcado el arco narrativo de la música urbana en España desde hace un par de años y una de las figuras más creativas y con mayores números en esta arena actualmente. Su persona frontal y auténtica, le ha valido todo tipo de motes, desde arrogante hasta facineroso. Y su música es uno de los ejemplos mejor ejecutados de trap en nuestro contexto. Kidd Keo se presentó en vivo en CDMX y Monterrey. Su show en CDMX tuvo tanta demanda que tuvieron que abrir otra fecha; en realidad, fue la misma fecha pero hicieron otro concierto más temprano en el mismo lugar, para todos los fans que se habían quedado fuera.

A diferencia de la otra vez que vino, en esta ocasión su concierto en CDMX fue planeado con Homegrown, y tocó en conjunto esta clicka, en su formato de Homegrizzy Boyz que incluye a Alemán, Yoga Fire, Fntxy, Dee, Trillhouse y Cozy Cuz. Un grupo nutrido de artistas empoderados y amantes de la vida noctura y arrastrada. El resultado fue una explosión de energía para flotar a ras de suelo el resto del año.

Aprovechando al máximo su estancia por acá, Kidd Keo y Alemán se metieron al estudio a grabar un tema, después de haber trabado una amistad, en gran medida porque su ética de trabajo es similar: la amistad es el núcleo, y ser uno mismo la misión. Tuvieron además oportunidad de grabar el video. «Touchdown» es producida por Retro Money de España y es un trabuco divertido con un video dirigido por el compañero de fórmula visual de Alemán, El Ojo del Trap. Un trapcito para cuando te quedas después de la práctica a ver porno en tu casillero. DBT Y Homegrown fusionando sus súper poderes.

Justo cuando ya estaba volando a la península ibérica, le mandamos unas preguntas vía mail a Keo, que nos contestó con su característica franqueza ya estando en la comodidad de su espacio. Mira el video a continuación y luego #aprendealgo con las jugosas respuestas de Keo.

Noisey: ¿Cómo te trató México?

Kidd Keo: La verdad que muy bien. La gente me veía con una grandeza admirable, tuve que hacer otro concierto en CDMX para los que se quedaron fuera. Para mí hacer eso al otro lado del mundo demuestra el amor que me tienen en México.

¿Cómo surgió la relación con Homegrown?

Bueno, yo he sido el ultimo en conocerlos personalmente, pero ya parecía que nos conocíamos. Mi manager junto a Nelson (Yung Sarria) fueron los primeros en venir a Méico y entablar relación con Homegrown. Pero los chavales son unos maquinas, y muy grandes como personas, así que enseguida nos hemos hecho buenos amigos y para lo que sea.

¿Cómo ha sido el arco narrativo de tu carrera?

Parece que ha sido (y sigue) en una clarísima curva de conquista hacia arriba: En giras, números de views, presencia en medios.

¿Cómo has vivido esta “profesionalización” de tu carrera en un tiempo tan breve?

Bueno, aunque vosotros lo veáis como tiempo breve, yo recuerdo decirle a mi madre con 12 años que yo iba a ser una estrella. Tengo 22. 10 años es bastante tiempo de curro para justificar mi progreso. Pero sí es verdad que desde el boom («Relax«, «Okay«) hace un par de años, ha ido todo rápido, más con la incorporación de mi representante David Patron. La verdad es que sí, es un cambio bastante brusco, y afecta a muchas cosas (a mí me costo par de relaciones). Pero bueno, es mi vida, uno elige por qué está aquí y decide a dónde ir. Yo decidí esto y no me arrepiento de nada, ni lo cambiaría por nada.

Foto de David Barajas, cortesía de Homegrown

Tienes muy pegada la etiqueta de “enfant terrible” en la escena española actual. Siento que te ha tocado ser más antagonista de esta historia, que protagonista (hasta el momento). ¿Lo ves así? ¿Cómo es para ti, además de lo obvio (mala publicidad sigue siendo publicidad) que te etiqueten como el chico malo?

Me parece que nadie en España ni fuera ha hecho 6 millones de visitas en una semana con un tema en un idioma que no sea español. Dado el nivel educativo, no se escucha «Igot«, ni creo que haya otro artista por ahí en España que abra un día su instagram, suelte 4 opiniones y remueva las tripas del genero por días seguidos. No, no soy el protagonista de vuestra historia de personajes y artistas. Yo soy BATMAN, soy el que todos odian pero… soy BATMAN, tú no. (Yo tengo 3 pelis siendo odiado, no sé si me entiendes. Y soy el que lo salva todo al final; es una metáfora). Yo no soy el PRODUCTO perfecto que nunca ofenderá a nadie con sus palabras. Todos sus temas están dentro de lo que marca como apropiado la sociedad y todas esas mierdas. Yo soy de verdad, caigo bien y caigo mal, por eso tú me ves como antagonista. Pero tengo mas seguidores en Instagram, por ejemplo (de gente que igual no opina que sea “Antagonista”) que ninguno de tus “protas”. Piénsalo esta noche cuando duermas 🤘🏻.

“Trap life” es un tema que podemos entender como declaración de principios, manifiesto, poner los puntos sobre las íes. ¿Crees que en español se extendió una idea del trap como un género romántico o más apegado al pop?

Me parece que, como he dicho antes, a los artistas les gusta poco “mojarse”, no vaya a ser que ofendan y lloriqueen. Para eso ya estoy yo. A mí no me molesta ofender, la música está para causar algo, yo lo causo, te guste o no. El trap surgió de la marginación. Incluso, si no quieres hablar de drogas, putas y dinero, hay miles de temas que cualquier persona conocedora del género y de dónde viene, se puede sentir identificado. Lo de coger el sonido que mola, y hablar de la misma mierda “mojabragueo” en todos los temas, es cosa de los latin lovers y su industria de “queda bien”. Mucha plata pero todos presos en qué decir o qué hacer o cómo hacerlo. Lo siiientoouu 💔.

Yo no pertenezco a esa industria. El que viene a escuchar mi música espera algo diferente al flow ese que se lleva ahora de alargar la ultima palabra de la rima 😂.

Has tenido un par de viajes a Latinoamérica en 2018 que han sido clave. Argentina y México. ¿Ves diferencias entre la manera de vivir el trap en Latinoamérica y la manera de vivirlo en España? ¿Qué diferencias encuentras entre la calle en Europa y la calle en Latinoamérica?

La calle de Europa no es la calle de España. Creo que hay bastantes más países y cada uno lo vive de una forma. Llámame loco si te digo que Francia y España no tienen nada que ver. La manera de vivir el trap en Latinoamérica es más fuerte, por el hecho de que da igual si la base es de trap o es un Narcocorrido: Estamos hablando de lo mismo. La gente ya sabe de qué va esto, hay calentura, hay más pobreza y más ganas de llegar arriba.

En España nunca se ha hablado de la calle de forma tan explicita como ahora. ¿Qué quiero decir? Que los raperos de antes (no estoy criticando), los puretas, hablaban de otros temas así en plan social reivindicativo. Por tanto el “putas, drogas y calles” en la música, acaba de llegar a España (masivamente). ¡Los que lo escuchan son niños que están aprendiendo a entenderlo!

El sonido es nuevo en ambas partes. La temática no tanto fuera de España. En Francia e Inglaterra lo llevan partiendo años, pero claro, en Inglaterra y en Francia los inmigrantes están un poquito más integrados en la sociedad. A buenas o malas, recuerden que esta música no la inventaron ni los blancos, ni nuestro país.

He visto que consumes el trap que se hace en Francia. ¿Qué diferencias hay entre el trap de los galos y el que se hace en español? ¿Es mejor el de allá?

Creo que no hay que responder a esto. No llevo tatuado en el pecho a ningún artista español.

Tus temas en inglés están mucho mejor hechos que prácticamente cualquiera que haya escuchado hecho en España. ¿Quieres pegarle al mercado anglo?

Ya salí al panorama cantando en inglés, creo que es una pregunta un poco contestada ya, ¿no?

Eres querido por públicos muy diferentes en España, ¿qué hace que la gente se identifique contigo sin importar de donde vengan?

No soy un escaparate como los artistas esos protagonistas. Como te he dicho: yo soy de verdad, tengo mis principios que comparto, y aunque gracias a eso me gane más enemigos, porque digo lo que pienso en vez de ser un falso que tiene que sonreírle al público; a la gente hoy en día, en un mundo tan lleno de mierda, lo que le hace falta es algo real. Y si nosotros somos “Idolos” y no estamos enseñando nada, ni dándoles nada que ellos puedan sentir personal, no estás haciendo nada. Por eso a mí no me sigue un tipo especifico de publico, porque yo no estoy en el postureo de nadie. Yo no soy una imagen que seguir, yo soy una persona que intenta enseñar cosas, y cualquiera puede aprender de lo que digo, da igual si eres punky o chulo de playa (como se dice).

¿Crees que los artistas deban tener una responsabilidad social?

Ya he hablado.

Mi impresión es que el papel que hace algunas décadas jugaba el punk, es el mismo que juega el trap actualmente. Una derivación chatarra de otro género (rock y hip hop respectivamente) pero más aguerrida, frontal, desquiciada. ¿Tú cómo lo ves?

Yo lo de derivación “chatarra”, puesto que estamos en un medio de comunicación que ven muchas personas con muchas ideas diferentes, te digo que te lo podrías ahorrar. No vaya a ser que me parezca a mí una mierda todo esto y no lo esté diciendo 🤷🏻‍♂️.

Yo lo veo como que es la versión más marginal y cruda (como lo era el punk) de la escena. Lo que los medios y la sociedad (lo popular) no quiere oír porque es la mierda de verdad. Los problemas y lo que pasa ahí afuera que es mejor no contar. Es más: la gente que hace este tipo de música (igual que el punk) es la consecuencia directa. Yo no te canto sobre las cosas feas, yo soy las “cosas feas” para que tú lo veas y te eches las manos a la cabeza. Pero en realidad, ahí ha estado siempre.

Foto de David Barajas, cortesía de Homegrown

Tu página de Wikipedia dice que sabes coser. Cuéntame sobre el papel de la moda y el diseño en tu propuesta como artista y si tienes planes concretos de hacer más cosas en ese rubro.

Mi página de Wikipedia no decía que antes de cantar cosía ¿no? Es que mirar en Wikipedia para informarse de un artista es como…. no sé, ahí lo dejo.

Sí, me dejé lo de coser un par de años porque con el boom este de la música carecía de tiempo para desarrollarme en la moda, puesto que soy autodidacta y aprendí a coser y patronar solo, me lleva más tiempo del que me gustaría. Recientemente he vuelto a ponerme manos a la obra y estoy planteando una colección otoño-invierno por ahí.

¿Qué planes tienes para el resto del 2018? Musicalmente y en otros frentes de tu vida.

Musicalmente voy a seguir dando guerra y cada vez más. Tengo grabados actualmente bastantes temas que voy a ir sacando, sin mucho espacio de tiempo entre uno y otro.

Estoy empezando a dirigir videos también. Tanto videoclips míos y cortos míos, como cortos protagonizados por otra gente. Primeramente lo volcaré en mi música, así que vais a ver videoclips un tanto diferentes. Sigo muy enfocado en la moda, como he dicho antes, pero también me estoy interesando por otros tipos de diseños o diseños de otras cosas. Estoy planeando hacer una lámpara 💡.

