El español Kilian Jornet toca la cima del Everest en 26 horas

Cada quien tiene su manera de superarse, de trascender. Mientras los mortales promedio se esfuerzan en sus tareas cotidianas, Kilian Jornet se embarca en proyectos un poco más ambiciosos. El español arrancó su monstruoso proyecto en 2012 llamado The summit of mi life (la cumbre de mi vida). Batió el récord de las cimas más altas de cada continente, entre ellas el Mont Blanc, el Cervino, el Mac Kinley, el Aconcagua, y por supuesto el Everest.

Kilian Jornet concluyó su proyecto al escalar el Everest en sólo 26 horas. Concretamente, esto significa que escaló los 8,848 metros de altitud sin oxígeno, sin asistencia de cualquier tipo, y sin recurrir a las cuerdas fijas a lo largo de la ruta y con el mínimo de equipo, a través de la ladera norte del lado tibetano. Kilian Jornet partió del antiguo monasterio de Rongbuck, su campamento base situado a 5,100 metros de altura.

Videos by VICE

Este lunes 22 de mayo, Jornet toco tierra en su campamento a 6,500 metros de altura al mediodía hora local. «Me sentí bien a los 7,700 metros, acorde a mis expectativas, pero comencé a tener dolor en el estómago, probablemente debido a un virus. Después de ahí avancé lentamente y me detuve con regularidad. Pero eso no me impidió que llegara a la cima en la medianoche del domingo», dijo Jornet a su llegada.

El rey del ultra-trail accionó su cronómetro a partir del último lugar habitado. 3,800 metros de ascenso le esperaban y 30 kilómetros de terrenos peligrosos con pendientes de hasta 50 grados. Otros alpinistas han llegado a la cima del mundo en menor tiempo en el pasado, pero todos han pasado por el camino de Nepal. El francés Marc Batard saltó a la fama en 1998 después de convertirse en el primer hombre en llegar a la cima del Everest en menos de 24 horas, marca batida tiempo después por Pemba Dorji al escalar en 8 horas y 10 minutos en 2004 desde una distancia de 5,354 metros de altura.