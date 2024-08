Kim Jung-un sigue en espera de que ‘los tontos yankees’ den el primer golpe

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El líder norcoreano Kim Jung-un aseguró este martes estar a la espera del siguiente movimiento que harán los «tontos yankees» ante la amenaza de lanzar cuatro misiles a la isla de Guam, advirtiendo también que si Estados Unidos continúa con «sus peligrosas amenazas», el bombardeo sucederá.

La respuesta de Corea del Norte llegó solamente un par de horas después de que el secretario de defensa estadounidense James Mattis dijera que están listos para responder a cualquier ofensiva de Kim Jung-un.

Aunque los dimes y diretes entre Washington y Pyongyang parecen no tener fin, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, lanzó su propia amenaza al gobierno estadounidense. «Cualquier acción militar en la Península de Corea sólo puede decidirla el gobierno de Cora del Sur, nadie más puede realizar acciones sin nuestro consentimiento», aseguro Moon Jae In. Además, el presidente surcoreano se comprometió a «prevenir la guerra a como de lugar».

Los comentarios de Moon parecen ser una respuesta directa a las recientes amenazas de Donald Trump de desplegar su fuerza militar si Corea del Norte continúa con sus planes de atacar Guam, una isla situada en el Océano Pacifico perteneciente a Estados Unidos.

Este martes, la cadena estatal norcoreana KCNA reportó que Kim había estado inspeccionando sus planes para atacar Guam, ante lo cual añadió: «Si los yankees insisten en sus peligrosas amenazas de acciones en la Península Coreana y sus inmediaciones, poniendo a prueba la capacidad de autocontrol de República Popular Democrática de Corea, no habrá más opción que tomar una importante decisión como ya se ha declarado».

Tales provocaciones podrían hacerse realidad el próximo 21 de agosto, cuando Estados Unidos y Corea del Sur comiencen una serie de ejercicios militares masivos en la región, de acuerdo con el diario The Guardian.

A pesar de que Trump parece sólo querer atizar las tensiones en la región, oficiales de la Casa Blanca tratan de enviar un mensaje distinto. Este lunes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Joseph Dunford, se reunió con Moon en Seúl, donde dijo que la situación puede ser resuelta «sin una guerra». A través de un texto de opinión publicado el domingo en el diario The Wall Street Journal, Mattis, junto con el secretario de estado Tillerson, declaró: «Estados Unidos no tiene interés en un cambio de régimen, o en acelerar la unificación de Corea».

