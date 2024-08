Lo que debes saber de ‘Kloe’, la webcammer eliminada de Protagonistas

Vuelve y juega: Colombia, país de realities y mojigatos hipócritas, hizo nacer a su nueva sex symbol. A fuerza de chismes en redes y de su cortísimo pero escandaloso paso por Protagonistas, Natalia Andrea Tamayo —una santandereana de 24 años— desplazó a Amaranta Hank y a Esperanza Gómez en la imaginación sexual popular de nuestra nación.

«Recuerden: el ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice». Esas fueron sus palabras de despedida ayer, cuando quedó eliminada del reality de RCN. Pero, a diferencia del ave que resurge de las cenizas, ella ni se ha muerto ni está intentando despegar. En el último año, lejos de la televisión, lo suyo ha sido intenso, vivo y exponencial.

Conocida como ‘Kloe la Maravilla’, la bumanguesa ya se había asentado con potencia en el universo de las páginas para adultos como modelo de webcam. El contador de vistas por países de su canal de Chaturbate, una de las plataformas más populares de live streaming sexual, registra que sus videos los han visto más de 3.4 millones de gringos, casi 800.000 colombianos, un poco menos de 700.000 brasileros y otros cientos de miles de internautas arrechos por todo el mundo.

Su lista de tarifas varía dependiendo de lo que las personas quieren verla hacer, como en toda sesión de chat sexual. Tocarse las tetas, 40 tokens. Mostrar la cuca, 100 tokens. Empelotarse, 550 tokens. Dildo por el culo, 700 tokens. Muchas de estas sesiones han sido publicadas en portales porno masivos y por ella misma en su cuenta de Twitter en la que —ahí sí— promociona sus sesiones de masturbación, videos con vibradores y squirtings.

Allí, y en los clásicos portales XVIDEOS o XNXX, Tamayo ha logrado consolidar una base sólida de seguidores. En esos sitios de repost pornográfico, a Natalia la promocionan con fuerza: «Mi mamacita Kloe», «la más hermosa colombiana» o «Sweet Big Boobs Wants To Taste Your Cum», con más de 200.000 reproducciones.

Pero dejando de lado el morbo fácil y la bochornosa (y posiblemente premeditada) escena en la que intentó escaparse de la «casa estudio» de Protagonistas, la presencia virtual de ‘Kloe’ deja entrever una mujer mucho más estratégica y consciente de sus decisiones de lo que los televidentes pudieron ver.

A raíz de su éxito virtual y como una estrategia para dejarse ver más allá del sexo, ‘Kloe’ abrió un canal de YouTube que, a la fecha, tiene más de 60.000 suscriptores. «Hola, hola, cuerpo pecadores», es su saludo insignia. Su lema, «¡Aquí no me masturbo!», revela la ironía y la crudeza que maneja en él. Usando el formato y las claves básicas de cualquier youtuber famoso, Tamayo habla de su vida, responde preguntas de sus seguidores, hace chistes y cuenta sus secretos. Por ejemplo, cómo llegó a ser modelo webcam:

Pero en el canal no solo habla de sus éxitos. También, con mucha tranquilidad, cuenta cuando quedó embarazada a los catorce años. «El niño lo crio mi mamá», confiesa en uno. «Él me ve como una hermana». También habla de cómo ha estado reportada en Datacrédito, que sufre de estreñimiento, que probó la bareta y el éxtasis a los dieciséis, o sobre cómo le cerraron el Instagram con más de medio millón de seguidores y le cayó como un balde de agua fría.



Se ha involucrado también en causas de solidaridad con Venezuela (ella misma y su familia vivieron allá un rato) y ahora, fuera del reality de RCN, va a retomar sus andanzas, su canal y sus cuentas en redes sociales, como anunció en un tweet. Muy en contra de lo que esperan de los supuestos «fracasos» del mundo del espectáculo, lo de Tamayo es todo publicidad intensa para la que es su verdadera fuente de ingresos: la webcam y, si sigue creciendo así, YouTube.

Habrá que seguirle la pista a esta modelo y emprendedora digital, tanto en su Chaturbate como donde «no se masturba», en un extraño país que condena que las modelos webcam y actrices porno hablen en público y les da de comer con sus clicks en privado. Que lo digan Esperanza Gómez, Amaranta Hank y, claro, ‘Kloe’.

