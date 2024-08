Conoce el ruidoso, melancólico y hermoso sonido de Knives

«Caminando a través de una sombra, proyectada por la más pura forma de luz, preferiría desaparecer (…) No puedo desperdiciar ni un segundo, se me caen los dientes, ya no sé qué es real, he perdido todo el control» 4334. Knives

Más allá de esa etérea emoción que genera el indescriptible paso de electricidad por los huesos que se siente cuando se escucha una melodía o una estridencia musical, existe un proceso significativo de intercambio de ideas que puede ser simple y complejo: la lírica, el mensaje que acompaña a los sonidos. Esta particularidad que se añade a las creaciones musicales de muchos artistas y que históricamente en el rock ha sido una característica tan potente, ha ido en una constante caída desde mi escucha y desconocimiento. Se ha tornado a veces pobre y vacía, a veces superficial e insulsa, donde decae la palabra y se pudre, sobre todo si hablamos de rock local, pues pocos proyectos han tenido esta sutil forma de expresión satíricamente afinada y espontánea.

Pero todavía no tocamos fondo. Aún prevalece la sorpresa y esa herencia que le dejó la Generación Beat, el jazz y el cine al rock. Esa poesía violenta, profunda, existencialista, sexual, alucinada y melancólica. Esa cadencia musical y lírica la encontré en Knives, un dúo de la ciudad de Medellín, que con ‘4334’, su única pieza musical conocida en internet, cautivó mis oídos. Que además de sus estremecedores sonidos ruidosos y su distorsión del apocalipsis aporta a la creación local, que hace tantos años está ausente de ese detalle no menos importante, la creación de letras bajo una estela de metáforas y significado transmitidas por unos instrumentos que cantan y una voz que hermosamente acompaña.

No quiero decir que todos debamos ser un Neal Cassady, una torpe reproducción de las ideas «aburridas» de Godard, un pajazo mental de Borges o de Dostoievsky, pero sí, la creación debe ser más allá de hacer música por hacer música, y con esto no digo que deba pasar por un filtro académico, sino por un filtro de emociones y de sentido que cause un efecto intangible y excitante en quien escucha.

Este jueves 27 de julio a las 6:30 pm podemos comprobar o matar el idealismo en la plataforma que escucha a los raros locales, El Suiche. Dese el gusto de comprobar si este dúo puede ser el tiro más alto que se le ha puesto a los sonidos disidentes en la ciudad o simplemente un proyecto más que va a pasar sin pena ni gloria, ya sea por la sordera extrema, esa enfermedad característica del público colombiano, o porque en realidad con esta canción solo causaron un oasis. Espero que no.



***

Toda la información del evento la encuentran por aquí y a Knives lo encuentran por aquí.

