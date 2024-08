Kobe Bryant y la gloriosa época en que fue agente libre de las marcas de tenis

Ser agente libre no sólo habla de un jugador sin equipo, pues el término también puede aplicarse a toda relación en la que no haya un contrato definido. Un ejemplo puede ser un jugador y una marca, si alguien no tiene un contrato exclusivo con nadie, puede usar lo que se le dé la gana.



Esto es justo lo que pasó con Kobe Bryant en la temporada 2002-2003 cuando terminó su contrato con Adidas, marca la que se rumora que le pagó 8 millones de dólares por terminar su contrato. Antes de firmar con Nike estuvo todo un año luciendo unas verdaderas joyas en la cancha, pues justo por la terminación del contrato, no podía firmar con nadie más.

Videos by VICE

Después de darnos los icónicos Crazy8 de Adidas, pero antes de cambiar por completo el estilo y empujar por tenis menos altos con Nike, Kobe nos dio una pasarela de modelos increíbles y exclusivos durante esa temporada que incluyó a marcas como Reebok, AND1, Converse y Jordan.



1. AND1 Desire Mid