Kudai está de regreso y ya debería volver a retirarse de la música

Durante el 2016 presenciamos el resurgir de uno de los nombres del pop dosmilero debido a una colaboración con un reggaetonero: Reik y Nicky Jam haciendo “Ya me enteré”. Desde ahí comenzamos a ver como el reggaetón se estaba convirtiendo en el último salvavidas del pop y del que se han aprovechado estrellas semi olvidadas como Luis Fonsi con “Despacito” junto a Daddy Yankee o Enrique Iglesias en “El baño” junto a Bad Bunny. Sin embargo, ¿qué pasa con esas bandas dosmileras que regresan y no precisamente en formato de fusión con reggaeton como Kudai?

Empecemos con los chilenos (sí, no mexicanos como muchos creen) que estaban en los iPods de todos por allá en el 2005.

Kudai empezó en 1999 como una banda de pop infantil llamada Ciao que quería rescatar los clásicos italianos de pop como “Será Por Que Te Amo” del artista Ricchi e Poveri. Tras su éxito con un único disco llegaron a Gustavo Pinochet, compositor musical que hizo pasar a Pablo, Nicole, Barbara y Tomas por clases de canto, música y expresión oral, para que en 2003 regresaran como Kudai bajo su dirección.

Fue hasta el 2004 que lanzaron su primer disco Vuela que tenía sus himnos más recordados “Sin Despertar”, “Ya Nada Queda” y “Escapar”. Con él lograron viajar a Argentina, Perú, Colombia y Ecuador para quedar en nuestras memorias de proto emos que no hacían más que usar mangas de cuadritos negros y morados además de converse y peinados extraños. Durante cinco años publicaron dos discos más (Sobrevive y Nadha) y el 9 de agosto de 2009 anunciaron el fin de la banda.

Hasta ahí, todo bien, la banda que alguna vez hizo parte de nuestra adolescencia se desvanecía y terminaba en los estantes del pop rock emo en donde están bandas como Allison y PXNDX. Una parte de nuestro corazón, que le daba pena y se carcomía en lo más profundo, aún le gustaba cantar en una noche de karaoke o en alguna reunión “ya nada queda, se fue nuestro amor” o “puedo ser tu sol, imagínate, que puedo volar y todo puedo hacer”, pero ya, no era más que una nostalgia efímera.

Luego, el 30 de noviembre del 2016, a través de un streaming en Facebook, apareció Kudai haciendo un set acústico en donde afirmaban regresar. Anunciaron que harían un gran regreso en el Teatro Teletón de Santiago de Chile y que estaban listos para sacar un disco completo puesto que la amistad nunca se había perdido, como tampoco las ganas de componer. Y así ha sido, ya van cuatro sencillos que aparecerán en ese álbum y una gira en curso llamada Lluvia de Fuego que de alguna extraña manera ha logrado sold out en fechas como la del Teatro Opera en Buenos Aires.

Haciendo un recuento de lo que han sacado en su regreso vemos que en 2017 empezaron con “Aquí Estaré” y durante el 2018 siguieron con “Piensa” y “Lluvia de Fuego”. Hoy, 23 de noviembre acaban de publicar “Dime Cómo Fue”, una canción que fue imposible de digerir.

Empecemos con las letras de estas nuevas canciones que tienen la formula que vienen aplicando desde el 2004. “Ya verás que el frío acabará y aunque hoy sientas que no hay más yo siempre voy a estar cuando las lágrimas apaguen tu fe y aunque te aferres al silencio” de “Lluvia de fuego” es como el inicio del amor que deriva en la tusa de “Ya No Estás”, con frases como “nadie a quien hablar, cae la lluvia y no queda mas. Puedo recordar en aquel lugar cuando nos miramos al pasar”. La primera es del 2018, la segunda es la del 2004. Parece que el mismo compositor del primer álbum es el mismo y que se quedó estancado en su melancolía motivacional.

Ahora, hablemos de “Dime Cómo Fue”, el último sencillo. Este aparece con un video que cuenta una historia de un venezolano en Chile que sufre la xenofobia, ya que tuvo que exiliarse de su país debido a la problemática que vive y los chilenos creen que es un ladrón y no pertenece allí. Sin embargo, la letra no tiene nada que ver con esa historia y, dando el beneficio de la duda, si llegara a tener alguna relación es muy superficial. Es más una canción de cierre de relación que de molestia social.

Además, ¿por qué exprimir coyunturas sociales para vender música de la que ya no queda nada literalmente?

De hecho, no creo que sea un intento de concientizar a la población chilena de la difícil situación que viven los venezolanos. Es que ellos mismos han dicho que solo quieren llegar al número uno y conquistar a los millenials en una entrevista con Tele13, un programa noticioso de Chile. Kudai está posando como tantas otras bandas en algún momento lo han hecho apegándose a causas sociales, solo para mantenerse vigentes e importantes en la escena musical.

Que se vayan de una vez a la tumba de bandas retiradas por favor.



Ahora, dicen en esa misma entrevista que no quieren pegarse al reggaetón, sino tener su sonido propio, su personalidad, la misma de sus inicios. La estructura de las canciones nuevas es la misma triste y floja de patrones de rasgueo en la guitarra y melodías en las voces. ¡Ah! Pero hay algo diferente, Kudai añade ahora baterías electrónicas, quizá en un intento de sonar actual y mimetizarse con las nuevas propuestas de pop latinoamericano.

Los chilenos quieren ser los chicos cool, como se les ve en la entrevista del blog mexicano Chavorruco. Es como cuando el señor Burns llega con el gorro y la camiseta de Jimbo a donde el director Skinner para proponerle que le de el pozo de petróleo que acaban de descubrir debajo de la escuela porque los estudiantes lo necesitan para ellos. Sin embargo, lo de Kudai no es chistoso, es triste.

Mirando en retrospectiva, Kudai no ha dejado de ser Ciao en ningún momento. Aún es una banda que se apega a lo que pueda vender más allá de lo que puede producir. Es como McDonald’s: se ajusta a lo que pide el comensal en cada época y región. Por eso mismo cambiaron las baladas pop, por el emo rock en 2002 y ahora creen que es una magnífica idea regresar con ajustes mínimos en su sonido.

Ya no hay música, ya no hay show, ya no hay nada, así que, cuando salga el álbum de Kudai, por favor no nos lo manden. Gracias.

