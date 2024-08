Capturando la belleza desenfrenada de los chicos del Ballet Bolshoi

Este artículo se publicó originalmente en i-D.

A principios del verano, el fotógrafo británico viajó a Moscú por primera vez. Frente a las duras realidades de la inclemente y urbanizada Rusia, Kurtiss comenzó a buscar pistas del pasado decadente de Rusia.

«Fue mi primera visita a Moscú. Me hospedé en el centro de la ciudad, donde la zona circundante estaba en constante construcción. Comparados con los majestuosos edificios del gran pasado ruso, los nuevos edificios parecían hostiles y proféticos.

El departamento donde me hospedaba tenía un techo plano que reflejaba mi impresión del Moscú actual —cimientos, andamios y escombros cubrían las calles y el horizonte. Comencé a fantasear con el glamour de la vieja Rusia.

Qué mejor para eso que el Bolshoi, así que decidí ponerme en contacto con algunos de sus bailarines. Alejando al bailarín clásico del contexto del escenario brillante, la cortina de terciopelo y las galerías doradas del teatro, quise crear un retrato contemporáneo del bailarín del teatro Bolshoi, destacando el contraste entre lo viejo y lo nuevo, la belleza natural y la fealdad artificial.

Al conocer a los bailarines, noté una gran sensación de soledad en ellos. La mayoría no entendía inglés, así que se expresaron a través del lenguaje de la danza. De esa forma pude capturar su verdadero espíritu y carácter, en lugar de capturar la actuación de alguien más. Ver esa clase de libertad de expresión ante mí fue completamente inesperado, algo que se trasmite a través de las imágenes.

Como ex bailarín, entiendo el viaje que uno debe emprender para sentir que está transmitiendo con éxito el verdadero espíritu de la música y romper así tus límites conocidos. Mi enfoque al fotografiar artistas siempre comienza con el respeto por su arte.

Alexei Putintsev, 20, Moscú

¿Qué significa bailar para ti?

Se trata de libertad. Libertad de movimiento, reencarnación y gracia. Bailar es una oportunidad de liberación.

¿Cuál es el aspecto más desafiante de lo que haces?

Con la danza necesitas tener una paciencia increíble para poder soportar el dolor físico y el trauma que viene con ella, y también el dolor emocional de no obtener una oportunidad. El período de vigencia de un bailarín es muy corto, por lo que tienes que mantener tu fuerza, siempre habrá bailarines que te reemplacen, por lo que debes trabajar muy duro.

Vasiliy Danilchuk 22, Omsk

¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la danza?

Cuando era pequeño, mi mamá me llevó al ballet. Fue una interpretación de Ruslan y Lyudmila en el teatro de Omsk. Me enamoré instantáneamente de este mundo de cuento de hadas.

¿Qué significa bailar para ti?

Bailar, para mí, es vida. Mis sentimientos en el escenario reflejan el sentir del personaje que estoy interpretando, pero también con la ayuda de la danza, soy capaz de comprenderme a mí mismo.

Nikita Kapustin, 21, Serpukhov

¿Cuál es el aspecto más desafiante de lo que haces?

Venir a clase cada mañana y quedarme hasta el final.

Si no fueras bailarín de ballet, ¿qué harías?

Me es difícil imaginarlo, pero cuando era niño me gustaba jugar fútbol. Tal vez me habría convertido en atleta.

Ilya Beresnev, 26, Alemania

Si no fueras bailarín, ¿qué serías?

No sé, es casi imposible imaginarme haciendo cualquier otra cosa que no sea ballet.

¿Qué consejo le darías a los bailarines que esperan seguir tus pasos?

La danza es vida, si no vives por ella, no debes dedicarte a ella.

Artemiy Belyakov, 25, Tver

¿Qué significa bailar para ti?

Una manera de entender la belleza del cuerpo y el alma humanos.

¿Cuál es el aspecto más desafiante de lo que haces?

Tengo que recordarme a mí mismo que la gente todavía necesita arte en sus vidas. Porque a veces pienso que no lo necesitan.

Alessandro Caggegi, 21, Manchester

¿Por qué bailas?

Bailo porque hay algo indescriptible que llena mi cuerpo cuando estoy en el escenario, una adrenalina o agitación cuando estoy «en el momento». Somos tanto actores como bailarines.

Si no fueras bailarín, ¿qué serías?

Definitivamente músico. Toqué en bandas de metales hasta que me vine a vivir a Rusia, y también tengo mi diploma de pianista por parte del Victoria College of Music de Londres. Todavía trato de practicar tanto como me es posible.

Vladislav Kozlov, 23, Saratov

¿Qué significa bailar para ti?

La danza para mí es un medio para expresar nuestras emociones y experiencias internas. A veces puede ser dolorosa, pero los bailarines de ballet no podemos vivir sin la danza.

¿Cuál es el aspecto más desafiante de lo que haces?

Lo más difícil de ser bailarín de ballet profesional es superarnos a nosotros mismos, así como el trabajo físico diario. Esta profesión requiere sacrificios, a veces hay que sacrificar la vida personal.

