Esto es real: Kylie Minogue se presentará en Berghain

¿Existe algún ser humano en el mundo que, en una loca noche de sábado, no se haya apropiado de la pista de baile con el ritmo fogoso y envolvente de «Can’t Get You Out Of My Head»?

Sinceramente, creemos que no. Con tantos éxitos a su espalda, y a punto de lanzar Golden, su 14º álbum de estudio, la cantante australiana Kylie Minogue ha decidido escribir otro capítulo importante –y bastante peculiar– en su carrera.

La estrella de pop acaba de anunciar las fechas que conformarán la gira de su álbum venidero y, para sorpresa de muchos, cerrará el tour con una presentación en la meca del techno contemporáneo: Berghain. La cita será el 20 de marzo, con el propósito hecho por la misma Minogue de presentarse en lugares «icónicos, íntimos y divertidos».

¿Qué pensarán Dettmann, Klock y Faki al respecto? Esperamos saberlo pronto…