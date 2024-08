Kyrie Irving dice que la Tierra es plana y los niños le creen

En el mundo existen todo tipo de conspiraciones, algunas ridículas y otras bastante intrigantes. Pero cuando se contradicen hechos científicos más que comprobables, como la forma de la Tierra, lo único que podemos asumir es que el cerebro de algunas personas no funciona del todo bien.

Kyrie Irving se unión recientemente al frente contra las (supuestas) conspiraciones del sistema educativo estadounidense (y mundial). Como si su situación con los Cavs no fuese suficiente para crear controversia, Irving volvió a afirmar en un podcast que el planeta Tierra es plano; no redondo, como el balón con el que juega cada fin de semana y del cual come, sino plano, recto. Irving ya había metido la pata a principios de año durante una entrevista.

«Creo que la gente debería investigar», respondió Irving ante la pregunta de por qué cree que la Tierra es plana. «¿Has visto fotos del planeta, no? Puedes ver que es redondo como un círculo», preguntó el reportero. «He visto muchas cosas que mi sistema educativo dijo que eran reales y resultaron ser completamente falsas, así que no me importa poner en Instagram lo que creo».

El problema con este tipo de declaraciones irresponsables es que los deportistas famosos como Irving no toman en cuenta que son considerados modelos a seguir por millones de niños. Según el maestro estadounidense de secundaria Nick Gurol, los efectos de los comentarios del basquetbolista ya han empezado a causar estragos en sus alumnos, quienes piensan que el mundo en el que viven sí es plano.

«Entré en pánico inmediatamente. ¿Qué tan mal les fallé a estos niños para que hayan creído que la Tierra es plana simplemente porque un basquetbolista lo dice?», se preguntó Gurol, luego de que ni siquiera un video educativo los convenciera. «Creen que soy parte de una conspiración que inculca la redondez de la Tierra. Es algo muy difícil para mí porque siento que la ciencia no es algo real para ellos».

En lugar de buscar un nuevo equipo en la NBA, Irving debería preocuparse por inscribirse a un curso de ciencias para dummies.