La agenda VICE: del 10 al 16 de septiembre

Esta semana afortunadamente tenemos fin de semana largo, y en consecuencia, varias buenas fiestas para celebrar la Independencia de México.

Además, te traemos una plática de uno de los miembros fundadores de The Cure en anticipación de la única fecha de los últimos 6 años que tocará la banda en México; el nuevo y muy anticipado disco de cumbia psicodélica de Sonido Gallo Negro; y los monstruos y pesadillas de la imaginación única de Guillermo del Toro. ¡Aprovechen el puente para pasarla suave, donde sea que estén!



CDMX

Ilustración por Minerva GM

Firma de libros de Lol Tolhurst de The Cure – Librería Gandhi, Mauricio Alchar

Martes, 10 de septiembre

17:00 hrs

Librería Gandhi Mauricio Alchar

Av Miguel Ángel de Quevedo 121, Chimalistac

Entrada libre. Más información.

The Cure, la banda más legendaria del rock gótico, tocará una fecha en la CDMX el 8 de octubre en el Foro Sol. En anticipación de esa gran noche, Lol Tolhurst, co-fundador y baterista original del grupo, presentará su autobiografía, Cured: The Tale of Two Imaginary Boys. Tolhurst y Robert Smith, cantante y líder del grupo, se conocieron originalmente a los cinco años y fueron juntos a la primaria y la prepa. Su amistad culminó en la formación de The Cure en 1976, y sería parte integral de algunos de los discos formativos del grupo. Eso es, hasta 1989, durante la grabación de Disintegration, considerado por muchos el mejor disco de The Cure, cuando Tol fue expulsado de la banda. Aunque haya recibido un crédito por “otros instrumentos” en el disco, no participó en la grabación. No fue hasta el 2011 cuando The Cure salió en su primera gira de reencuentro que Tol y Robert pudieron resolver sus diferencias y volver a tocar juntos por algunas fechas.

Además de la firma de autógrafos, Lol lo presentará junto con Marcello Lara, ex-gerente de Reactor 105.7 e integrante de Moderatto, un día antes en El Sótano Insurgentes.

Sonido Gallo Negro, presenta su nuevo disco Unknown Future – Jardín Juárez

Viernes, 13 de septiembre

19:00–01:00 hrs

Jardín Juárez: Av Chapultepec 61, Centro

Entrada libre hasta las 19:00 hrs, $200 después

Cupo limitado, boletos a la venta el día del evento (Más información)

Los tres miembros fundadores de Sonido Gallo Negro, Gabriel López, Julián Huerta, y Enrique Casaola, se conocieron y empezaron sus carreras musicales en una colonia en la periferia del este de la Ciudad de México que se llama Bosques de Aragon. Ahí, hasta el día de hoy y a pesar del éxito que han experimentado con SGN (entre otros proyectos), mantienen a su estudio de grabación. ¿Por qué, preguntarías? Porque les gusta el silencio y el calma que existe allá que no se puede encontrar en las zonas céntricas de la ciudad, pero también por los ruidos ambientales de repente aparecen un sus grabaciones. Sus discos son lo-fi y tienen el encanto de los discos grabados en Jamaica en los 70s. Se siente un poco el aire entre los instrumentos y el micrófono, como si estuvieras en el estudio con los artistas. El estilo de SGN va resbalando entre cha cha, porro, mambo, pero sobre todo cumbia, y específicamente chicha, una variación de cumbia psicodélica del Perú de los 60s y 70s. La banda, cuando toca en vivo, ya es un noneto, y entre los nueve se crea un sonido amplio, profundo y rico complementado por visuales producidos en vivo por el diseñador Dr. Alderete. ¡Vayan a ser entre los primeros en oír el nuevo disco de Sonido Gallo Negro!

LDY OSC – Yu Yu

Sábado, 14 de septiembre

10:30–05:00 hrs

Yu Yu: Calle Versalles 94, Juárez

Precio: $250 | Boletos

Alyssa Barrera Auvinen, a.k.a. LDY OSC, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos. Su trayectoria musical empezó en la adolescencia. Entre 2008 y 2010 comenzó a dedicarse a la música electrónica, presentándose en clubs como Aura, Topaz, y Bar Américas. En ese entonces, su padre era quien la llevaba a presentarse por México. Alyssa eventualmente se mudó a Nueva York para asistir a la universidad, obteniendo un BFA en Artes y Ciencias Liberales con especialización en Música e Ingeniería de Sonido. Mientras estaba en la universidad, sus compañeros de clase le pusieron el apodo ”Lady Oscillator” porque siempre estaba construyendo sintetizadores y kits modulares. Es de ese apodo que nace su nombre artístico, LDY OSC. Desde el 2015, LDY OSC se radica en Vienna, Austria, lo cual ha dado una nueva profundidad y oscuridad a su música, que rebota entre un sonido de techno, IDM, y Acid.

GUADALAJARA

Ilustración por Minerva GM

En Casa con mis Monstruos: El Arte de Guillermo del Toro – Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Entrada con horario particular

Martes a domingo, consulta boletos para horario completo

10:00–17:00 hrs apróx

MUSA | Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Av Juárez 975, Col. Americana

$180 | Boletos

En Casa con mis Monstruos se presenta en Guadalajara como única sede de la exposición en México. También será la última vez que se podrá disfrutar fuera de la Bleak House, la casa californiana en la que Guillermo del Toro mantiene su colección privada. La exposición consiste de más de 900 objetos del cineasta tapatío y ganador del Oscar. Objetos personales, personajes de sus películas, vestuarios, libretas y dibujos del cineasta se complementan en esta muestra con obras de los más importantes autores mexicanos.

VALLE DE GUADALUPE

Ilustración por Minerva GM

Guadalupe Valley Wine, Food & Music Festival 2019 – Bodegas del Valle, Valle de Guadalupe

Sábado, 14 de septiembre

Información y Horarios

Bodegas del Valle: Carretera km 82.5, Valle de Guadalupe, B.C.

$100 USD (solo música) / $250 USD (música y comida)

Boletos

El Guadalupe Valley Wine, Food & Music Festival trae dos carteleras impresionantes: una de actos musicales y otra de chefs de primera. Del lado musical, U.N.K.L.E., Matthew Dear, Sharam (mira abajo info de su set en Guadalajara), y Django Django están entre los más destacados. Por el lado de la comida, los chefs locales Drew Deckman, del Valle de Guadalupe, y Diego Hernández, de Ensenada, complementan al argentino Dante Ferrero (radicado en Monterrey), de Dante, Brasa y Fuego (y conocido por los eventos, casi performances, en donde cocina una vaca completa). Como sede, el Valle de Guadalupe es perfecta: la región produce el 90% del vino mexicano, y en los últimos años se ha convertido en un centro muy importante en el mundo gastronómico. Esto promete ser una combinación muy especial para un evento memorable.

Otros eventos que también valen la pena

Kælan Mikla – Nómada, Tijuana

Martes, 10 de septiembre

20:00 hrs

Nómada: Av. Francisco I. Madero 1250, Zona Centro

Tijuana, B.C.

$300 | Boletos

Kælan es una chava islandesa que toca un darkwave/synth punk muy perro.

RTRXN / MUT 1502 – 316, CDMX

Viernes, 13 de septiembre

21:00–00:00 hrs

316centro: Fray Servando Teresa de Mier 316, La Merced, Centro

Proyecto de música electrónica “orgánica” de dos tapatíos, que va desde el trip hop, al drum & bass, jungle y ambient.

Sharam [Yoshitoshi Records] – Casa Cobra, Guadalajara

Viernes, 13 de septiembre

22:00–05:00 hrs

Casa Cobra: Av. de las Américas 966

$100

DJ de tech house de gran calibre y una carrera larga proveniente de EU.

FICM Presenta en Casa del Lago – Casa del Lago Juan José Arreola, CDMX

Sábado, 14 de septiembre, y cada sábado hasta el 5 de octubre

17:00 hrs

Case del Lago: Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N,

Entrada libre

Proyecciones gratis de selecciones del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. +Info y programación.

Nochenegra presenta Sofrito & Soundway Records – Foro Indie Rocks, CDMX

Sábado, 14 de septiembre

21:00–03:00 hrs

Foro Indie Rocks: Zacatecas 39, Roma Nte.

$150–250 | Boletos

Nochenegra es una fiesta mensual (más o menos) de viniles. Su último programa trajo a Funky Soul (fiesta semanal de viniles soul y funk en the Echo de Echo Park, Los Ángeles). Este mes traen a unos djs desde Londres con música tropical en vinil.

Mexican Moon (Zombies in Miami, Bufi, Metrika, etc) – San Miguel de Allende

Viernes, 13 de septiembre

19:00-06:00hrs

Ubicación secreta hasta el día del evento

$648 | Boletos

Descrito por sus organizadores como “un encuentro extraterrestre”, Mexican Moon es una fiesta organizada por los colectivos Space Camp (CDMX) y Quiote (SMA) que busca celebrar el Día de la Independencia con algunos de los mejores productores de música electrónica del país. Entre los talentos confirmados hasta ahora están Zombies in Miami, Bufi, Metrika y Rafatel, pero pronto habrá más anuncios, así como la información de la sede, hasta ahora secreta, pero que aseguran está a pasos de la Parroquia de San Miguel Arcángel.

La recomendación Destapp: Switchfoot – Plaza Condesa, CDMX

Jueves, 12 de septiembre

21:00 hrs

Plaza Condesa: Juan Escutia #4, Condesa

$606 | Boletos

La banda de rock cristiano regresa a la Ciudad de México después de presentarse en 2010 en el Salón 21, ahora promocionando su decimoprimer álbum de estudio, Native Tongue.

