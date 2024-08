La banda de punk de Ben Stiller se reunió, y siguen tocando cabrón

En julio, cubrimos la noticia de que Capital Punishment, la banda neoyorquina de post-punk en la que un adolescente Ben Stiller tocaba la batería, planeaban a lanzar de nuevo su álbum debut, Roadkill, en Captured Tracks en septiembre. Y, en efecto, eso fue lo que pasó, y puedes escuchar todo el cotorreo, que es brillantemente extraño, salvaje y con una deuda impagable con Devo, a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Pero las cosas no se quedaron en una improbable reedición. La alineación original de la banda ––Stiller, el documentalista Kriss Roebling, el juez de la Corte Suprema de Arizona Peter Swann y el profesor de estudios eslavos en el University College de Londres, Peter Zusi–– se acaba de reunir para un nuevo EP llamado This is Capital Punishment. Lo van a sacar a la venta en el próximo Record Store Day, que es este 23 de noviembre. Mientras escucha abajo el primer sencillo del disco, una nueva versión de “Confusion”, originalmente parte del Roadkill.

Según el comunicado de prensa, el álbum se produjo después de que Mike Sniper, jefe de Captured Tracks, le pidiera a Roebling un poco de material adicional para agregar a la reedición de Roadkill. Entonces se volvieron a juntar para rehacer “Confusion”, y las cosas funcionaron tan bien, que decidieron escribir material nuevo. Dado que están dispersos por diferentes esquinas del mundo, nunca regresaron al estudio juntos después de la primera sesión: “Nadie grabó simultáneamente con nadie más que yo”, dice Roebling, pero lograron obtener suficiente material para un primer lanzamiento después de 35 años.

La nueva versión de “Confusion” está más apretada la original, guiada por el beat de Stiller y, suponemos, el hecho de que todas estas personas hacen trabajos importantes ahora y no tienen tiempo para ser intencionalmente obtusos. This Is Capital Punishment sale a la venta el 23 de noviembre a través de Captured Tracks.

