La BBC se dio cuenta que la mitad de las personas que compran vinilos no los escuchan

Si alguna vez te haz preguntado del por qué la venta de los vinilos sigue creciendo a pesar de que existen servicios de streaming como Spotify y Apple Music, una investigación realizada por la BBC tiene la respuesta.

A pesar de que las ventas han crecido un 60% y están a punto de alcanzar números que no se veían desde los 80s, algunos compradores de vinilo no escuchan la música que este contiene. Sí, lo leíste muy bien. Para las personas como Jordan Katende, un estudiante quien fue entrevistado por la BBC en Piccadilly Records en Manchester, Reino Unido, el vinil tiene un atractivo más visual que sonoro.

Videos by VICE

Katende dijo que prefería el estilo «old school» y todo se trata de la estética. Si te estás preguntando ¿cuánto gasta? bueno pues, Katende trata a los vinilos como piezas de arte, colgándolos en su pared en vez de, bueno ya sabes, sacarlos de su paquete.

Los hábitos de consumo de Katende ilustra perfectamente que la encuesta realizada por la BBC y por la compañía de investigación de mercados, ICM Unlimitted, la cual muestra que la mitad de las personas que compran vinilos no los escuchan.

«Sólo los colecciono, los cuelgo en mi pared, y creo que se ven increíbles,» Katende dijo en el video. Tal vez no sea el uso más práctico del vinil, pero no se puede negar a la imagen miniaturade la portada de un disco en tu reproductor portátil, no se compara con el atractivo de algo que puedes ver de cerca y tener en tus manos. Tal vez Katende está en lo cierto.