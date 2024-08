La belleza obvia me fastidia: Charlamos con Marcela Viejo

Parecía respirar oscuridad, a tradición sahumada en incienso, a hogar de siglos (…) y como si toda aquella oscuridad le pasase sobre el corazón (…) un susurro que parecía venir de lejos, de muy lejos. Palabras que escribe Miguel de Unamuno en ‘Niebla’ (1915), señales que podrían describir a la perfección a Marcela Viejo (Ex ‘Quiero Club’/ vocalista/ tecladista/ Dj/ compositora), dueña de una oscuridad innegable, sutil, curtida por el terciopelo o la eufonía de los años 80, el cine de culto, el romanticismo oscuro y la literatura gótica. Marcela viejo es una vampiresa que pincha discos bajo el sol, o mucho más, es la estética y la sensualidad de lo imperceptible, de lo inabarcable, una pasión que sólo puede ser descifrada a partir de las notas en una composición de José María Cano, la voz grave de Billy Idol, la lubricidad de Madonna o la personalidad de Cyndi Lauper. Un ramalazo de belleza, un torrente de oscuridad y un portento de erotismo.

Tras doce años de participación en la banda de Happy-Fi ‘Quiero Club’, Marcela Viejo regresa ahora con su primer material discográfico como solista titulado ‘Pequeñas Profecías’, producido por el músico y poeta español Carlos Ann, y del cual ya podemos escuchar su primer sencillo “Desde mi Imaginación”, un tema que nos recuerda a la balada española o la Nueva Chanson, una melodía henchida de misticismo, nostalgia, poesía y surrealismo.

Platiqué con Marcela con respecto a este álbum que verá la luz pública en abril de 2018. Tocamos temas como la música de la infancia, los ídolos, sus primeros devaneos con el teclado y de conceptos como la tristeza, la oscuridad, la sensualidad, la imaginación y la relación que guardan éstos con su primer disco en solitario, el disco de una artista que odia la belleza de lo obvio.

“Amo cuando alguien me insulta; eso significa que no tengo que ser más amable”, expresa Billy Idol. ¿Cuál fue la primer canción que escuchaste de él y qué representó para ti?

Billy Idol significa mucho para mí. Dejó muy claro en mi infancia cómo era ser una estrella de rock; representa actitud, fuerza y talento, además me sorprendía mucho su voz grave y su cara de niño. La primer canción que me llegó muy profundamente de él fue: “Eyes without a face”.

“Comprendí que mis ídolos serían mis maestros.”, dijiste alguna vez, ¿quiénes lo son ahora?

Sí, para mí, mis ídolos han sido mi religión. He aprendido mucho de Alaska, de Madonna, de Patti Smith, de Siouxsie Sioux. Ahora mis maestros son mis propios sentimientos, mi aprendizaje es la vida misma, mis amigos. Hoy descifro mensajes de todos lados, los cuáles me llevan a conocerme mejor cada vez.

¿Cuáles son tus referentes góticos?

La estética dark siempre ha sido natural en mi, a veces, cuando la gente me dice que parezco vampira o mujer lobo (risas), me da risa porque yo no lo noto, o no lo hago intencional. Los referentes góticos empiezan desde Edgar Allan Poe, The Cure, incluso la misma Madonna con su video de “Like a prayer” me hizo sentir cosas nuevas y rarísimas cuando era niña. Alaska con sus letras también plasmó en mí ideas oscuras. Creo que lo gótico u oscuro es más real que lo feliz, no pretende agradar sino plasmar sentimientos, y eso va mucho conmigo, me gusta mucho encontrar belleza dónde no precisamente la hay. La belleza obvia me fastidia.

“Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundir sin hundirse.”, es un fragmento del poema “La palabra del deseo” de Alejandra Pizarnik que me recuerda mucho a ti. ¿Cómo define Marcela Viejo a la oscuridad, a su oscuridad?

La oscuridad es un lindo camino para encontrar la luz, si pretendiéramos a vivir siempre luminosos sería falso y fastidioso, además, el mundo no va así. La oscuridad nos permite escondernos donde nadie nos ve, donde podemos ser nosotros mismos sin intención de ser admirados, nos deja desenrollar la tela de sentimientos que siempre hay en nuestra existencia humana, nos da intimidad, y nos hace rebeldes ante una vida ya establecida, nos da el espacio para crear nuestro propio mundo.

Erotismo es darle al cuerpo los prestigios de la mente.

Exactamente, el erotismo es la libertad sexual, es expresar el fuego que sentimos al estar vivos, sin miedo; justo en esta etapa considero que estoy proyectando un lado más sexy, ¿por que no? un poco más erótico, mas crudo; revelo mis pensamientos y sentimientos a todo su esplendor en este disco, ya que tuve mucha oportunidad de ponerme a escribir sobre todo lo que hay en mi mente y en mi corazón, es un disco más maduro, mas personal, en el que hay canciónes que no creo que pudiera haber escrito a lado de amigos, es un disco solitario, introspectivo, en el que se refleja este momento de mi vida.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejaron los doce años de Quiero Club?

El mayor aprendizaje sin duda fue el de composición. Cuando entré a Quiero Club no sabía hacer canciones y a lado de ellos aprendí, con sus consejos y su ejemplo. Aprendí a convivir a estar unida con más personas por la misma causa: la música.

“La imaginación me hizo ser un desconocido”, escribe Paulino Ordóñez en ‘Party Padre Style‘ , ¿por qué este fetiche ahora por la imaginación?

¡Soy muy fan de Paulino!, de hecho, ¡escribimos una canción juntos para este disco! La imaginación siempre ha sido mi motor, es para mí alimento, imagino demasiado, sueño muchísimo ¡hasta despierta! (risas). Muchas veces dudo de la realidad, y sé que todos somos ficciones, nadie percibimos igual, así que me gusta mucho hablar de historias que son creadas por mí misma y que no se sabe bien si existen o no. Las películas surrealistas de David Lynch o de ficción de Steven Spielberg me hacen muy feliz porque me dejan claro que hay mucho más allá de lo que nos hacen creer que es la vida, me hacen ver más alla de lo tangible, ver que hay mas dimensiones, que hay más posibilidades, ¡hay un mundo invisible que también debemos de saber percibir! En este caso, “Desde mi imaginación” es una composición de Carlos Ann (quien es el productor de todo mi disco), durante el proceso de creación, Carlos entendió y se adentró tanto a mi mundo que le llegó esta canción que compuso especialmente para mí, y que para mi es un honor interpretar y empezar con este gran tema esta nueva aventura.

Como compositora, ¿que autores te acompañan en el proceso creativo?

Leí todo el ‘Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte’, ‘ El camino de la Kabbalah‘, historias cortas de Banana Yoshimoto (‘Sueño Profundo’), ‘Filosofías del Underground’ de Racionero (de hecho, esta fue una recomendación tuya).

¿Qué recuerdas de tu etapa como Dj en Barcelona, España?

Mucha diversión, y mucha búsqueda de música nueva en ‘Disco 100’ una tienda de discos increíble del Barrio Gracia, donde pasaba horas.

¿Qué estás escuchando?

Estoy obsesionada con ‘Cigarretes After Sex’ y el último disco de ‘La Femme’.

Escuché tu versión de “No es serio este cementerio” de Mecano, ¿por qué decidiste coverear esta canción, que en realidad es una marcha fúnebre compuesta por José María Cano?

Soy muy fan de Mecano, de hecho no lo había mencionado en lo que escuchaba en mi infancia de tu pregunta anterior, pero ‘Entre el Cielo y el Suelo’ venía en esa maravillosa caja de discos de mis hermanos y me enamoró. Me encantan las historias de mecano, me hacen volar la imaginación, y esta canción de “No es Serio este Cementerio” fue una de las canciones en español que más me hicieron volar. Nunca antes había escuchado canciones en español que no hablaran de amor, generalmente en México la música en español era de tema romántico, y con Mecano descubrí otro tipo de historias. Esta en particular me parece fantástica, me hace imaginarme cada detalle que describen y me encanta que nos pone en los zapatos de un muerto que la pasa bien en su vida después de la muerte, además, la música es maravillosa, es simplemente una pieza completa.

¿Cómo conociste a Carlos Ann?

Conocí a Carlos Ann en un bar, yo estaba pinchando y él venia llegando a la ciudad y coincidimos esa noche. Mientras pinchaba sólo alcanzaba a sentir una mirada penetrante en mí, y cuando busqué de quien provenía, vi sólo una silueta vampírica, delgada y muy interesante; en el la puerta del bar, a contra luz, no podía distinguir bien su cara, recuerdo que pensé ¿y ese vampiro que? Al final se acercó a mí por medio de un amigo que tenemos en común, hablamos y salimos a tomar una cerveza, al final de la noche vimos que su estancia en México se encontraba muy cerca de mi casa y empezamos a ser amigos, después a hacer canciones, y luego nos enamoramos durante el proceso creativo del disco.

¿Cuál es el hilo narrativo que se teje en tu primer trabajo discográfico en solitario: Pequeñas profecías?

El hilo conductor es un autoconocimiento personal, es un recorrido por mi mente, por mis sentimientos y mis batallas, lo titulé “pequeñas profecías” porque las profecías siempre son mensajes que tienen que ver con momentos divinos, y para mí estas canciones son mis pequeñas profecías, ya que todas las canciones me fueron dictadas.

“Desde mi imaginación” me recuerda a la banda sonora de una película de Carlos Saura, en especial a ‘ Cría cuervos‘ , en donde se escucha “Por qué te vas”, de Jeanette, una canción de Folk-Rock con un fuerte sentimiento de pérdida, ¿a qué crees que se deba esta comparación?

Como te comentaba, es una composición de Carlos y él es muy fan de la cultura francesa, y es nacido en España. Jeanette es franco-española, ¡tal vez de ahí venga la similitud!

Háblame de la portada de “Desde mi imaginación” y qué tan importante es para ti la escritura?

La portada de ‘Desde mi Imaginación’ es una creación de mi amigo Ernesto Moncada de ‘The Welcome Branding Group’ quien es el director de Arte de este disco. Él, además de ser un amigo al cual respeto y admiro mucho, estuvo en todo el proceso de este disco, desde que yo tenía las canciones en guitarra y voz Ernesto me visitaba y se las cantaba mientras bebíamos varios six de cerveza; después le tocó ver todo el proceso de producción y notar la evolución de las canciones cuando se llevaron al estudio de grabación, por lo tanto supo traducir perfectamente la música a imagen. Siempre sintió mucho misticismo, nostalgia, poesía y surrealismo en mi música, así que la traducción que hizo al arte es súper acertada, entendió perfecto mi mensaje.

Y la escritura es muy importante para mí, me gusta mucho escribir, creo que me puedo expresar mejor cuándo escribo porque para hablar soy mas brusca, y al escribir me pongo detallista, y eso me gusta mucho, me llena.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial del disco?

En abril de 2018, ¡pero antes habré revelado mucha música!

