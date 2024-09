La bronca entre el padre de Mayweather y McGregor, Floyd confirma que será su última pelea

La resaca de la primera presentación oficial en Los Ángeles de la pelea entre «Money» y «The Notorious» nos trajo varias sorpresas para el bien del hype.

Primero, el padre de Floyd Mayweather nos regaló un intercambio de palabras durante la rueda de prensa de Conor McGregor posterior a la rimbombante presentación. Mientras el irlandés hablaba de la posibilidad de verlo en la jaula una vez concluida su cita con el estadounidense en el cuadrilátero, Floyd Sr. interrumpió a McGregor para defender a su hijo, luego de que el campeón de la UFC dijera que era demasiado «débil y pequeño» para él.

«Floyd está en problemas», comentó McGregor. «Tú estás en problemas», contestó el progenitor de «Money». A partir de este momento, ambos se apoderaron de las cámaras e intercambiaron insultos durante unos minutos, pero McGregor en ningún momento le faltó al respeto por ser un «adulto mayor». Sin embargo, Floyd Sr. dio rienda suelta a sus palabras y prometió que su hijo le partirá la cara, «te vas a dar cuenta cuando estés ahí arriba [del ring]».

Al final de la incómoda bronca, Floyd Sr. sintió la necesidad de mostrarle a McGregor que aún posee velocidad en sus puños lanzando un jab como si estuviera en sus años mozos (siendo objetivos, el jab se vio bastante rápido para un hombre de 64 años.

Por otra parte, Mayweather Jr. confesó que su pelea con el irlandés será la última que dispute arriba de un ring. «Desde el fondo de mi corazón, se acabó». Floyd atribuye su decisión al paso del tiempo. «No soy el mismo peleador de hace 20 años. No soy el mismo de hace 10. Ni siquiera soy el mismo boxeador de hace dos años. Lo entiendo», comentó el excampeón del mundo en cinco divisiones diferentes. «Ya no puedo exigirle lo mismo a mi cuerpo. Es muy agotador. Los entrenamientos… Ya no puedo hacerlo… Es fatigante. Tiene que ser mi última pelea. Ahora sé que se acabó».

Tendremos que esperar poco más de un mes para ver en qué estado físico subirá «Money» el 26 de agosto. Pero por el momento, los fans (propios y extraños) de los deportes de contacto tienen asegurado un mes de diversión.