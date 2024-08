La canción ‘In Too Deep’ de Sum 41 era casi una canción de Reggae, al parecer

Ya está sonando la canción en tu cabeza, ¿verdad? El estrés podría caer fácilmente en el compás a través de los versos, y una segunda guitarra definitivamente llega a tiempo con algunos acordes altos de staccato. En realidad, los primeros dos compases de la canción, las notas silenciadas que se ejecutan mientras el video se mueve para mostrar un centro de buceo en algún lugar de los suburbios, definitivamente tienen un toque de ska.

El «In Too Deep» de Sum 41 absolutamente podría haber sido una canción de reggae. Según el guitarrista de Fucked Up, Ben Cook, casi lo fue.

Videos by VICE

Cook, que también lideró la banda hardcore No Warning y hace música pop inspirada en los 80 como Young Guv, participó como invitado en el podcast Blink-155 la semana pasada, y cerró el programa hablando de los hijos canadienses de las bromas pesadas . Cook dijo que Greig Nori, que lideró a Treble Charger, dirigió y produjo Sum 41 por un tiempo, y tocó junto a Cook en No Warning, escribió una «mierda» de canciones para la banda desde el principio. «In Too Deep», dice, originalmente era la canción de Nori, y grabó una versión con el artista de reggae canadiense Snow.

«Lo he escuchado, es increíble», dijo. «Una de las primeras ideas de [Nori] fue mezclar pop-punk y reggae». Tendrás que escuchar el final del podcast de arriba para escuchar a Cook personificando los versos de Snow y los coros de Nori. Y deberías, aunque solo sea para confirmar que sí, «In Too Deep» podría haber sido una canción de reggae, tiene mucho sentido, y si todavía existe una versión de la canción, no hay razón para que el mundo no la escuche .

[h / t ¡Exclama! ]

Sigue a Alex Robert Ross en Twitter .

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.