La carga emocional que debes dejar en el 2018, según tu signo zodiacal

2018 fue el año de los retrógrados, y aunque el 2019 va a seguir teniéndolos, una vez Urano termine su retrógrado el 6 de enero, estaremos en un nuevo año con todos los planetas avanzando hacia adelante hasta la primavera. Es tiempo de dejar 2018 en el pasado, y con él, algunos hábitos que no nos van a servir más y cargas que necesitamos aprender a dejar atrás.

Sagitario (noviembre 21 – diciembre 21)

El signo de fuego Sagitario es el bullicioso, bocón y sabelotodo del zodiaco; ¡el signo de más, más, y más! Sag siempre está en movimiento, lo que usualmente puede significar que no dejan el tiempo suficiente para sentarse con sus sentimientos. Este año le enseñó a Sagitario que tener mucha carga —emocional o de otro tipo— no le ayudará a llegar a ningún lado rápido. Entonces, ¿cómo abandonas tu carga, querido centauro? Comunicar tus sentimientos es un primer paso gigante. Tienes muchos lugares adonde ir este año, y solo te va a doler si no eres honesto sobre el lugar en el que realmente estás o capaz de asumir las cosas. Mientras dejas 2018 atrás, asegúrate de disminuir la velocidad y tómate un tiempo para sentarte y preguntarte a ti mismo: ¿cómo me siento realmente? Este ejercicio te ayudará a estar más anclado a tu cuerpo en el nuevo año, permitiéndote hablar desde un gran lugar de poder sobre cualquier cosa—especialmente sobre tus emociones.



Capricornio (diciembre 21 – enero 19)

Todos aman y odian la habilidad de Capricornio para doblegarse y cumplir con sus mierdas. Tu planeta regente, el capataz Saturno, ha estado en tu signo a lo largo de 2018 y permanecerá ahí el otro año, enseñándote lecciones importantes sobre la madurez, la responsabilidad, y la autoridad. A medida que dejas 2018 atrás, es tiempo de abandonar el impulso de controlarlo todo. En general es un hábito tuyo asumir que otras personas no saben lo que están haciendo y que tú eres la única persona en el lugar con la experiencia y los recursos para hacer las cosas bien. Cuando vives la vida de esta manera, pierdes oportunidades de dejar que las otras personas te sorprendan. En 2019 encontrarás que es muy útil permitir a otros tomar el poder y dejarlos hacer tareas para que tú puedas tener un muy merecido y necesitado descanso. Tomar un descanso es aterrador para muchos Capricornios, pero necesitarás aprender a regular tu propio ritmo o no llegarás muy lejos en el nuevo año.



Acuario (enero 19 – febrero 18)

Acuario, como el alienígena y el innovador del zodiaco que eres, es inusual para ti tener mente cerrada respecto a conocer personas; sin embargo, ¡a veces puedes ser un esnob! Eres amado por tu perspectiva única, que a veces es incluso genial, pero saber lo que es mejor puede manifestarse de forma dañina por dar la impresión de que te sientes mejor que todos los demás. 2018 fue un año que te recordó que las personas pueden ser una basura. Aunque has estado decepcionado con algunas de tus relaciones y comunidades este año que pasó, tienes que dejar ese sentimiento atrás en el nuevo año. 2019 va a ser importante para que construyas una red y una comunidad con personas con mentes similares. ¡Es importante que mantengas una mente abierta!



Piscis (febrero 18 – marzo 20)

Las personas te admiran por tu imaginación —¡que es tan infinita y mística como el océano!— pero es crucial que le pongas realidad a las cosas, Piscis. Tienes una tendencia a ser evasivo o incluso paranoico, y 2018 sacó lo peor de estas cualidades en ti. Necesitas dejar estos comportamientos en 2018 porque el otro año te va a pedir que seas el centro de atención y que dejes atrás cualquier idea sin fundamento a la que te has estado aferrando. Conéctate con expertos, obtén los datos, e incluso, ármate de valor y pídele a las personas por claridad. Puede que tú mismo seas considerado como un experto en el 2019, así que es de máxima importancia que sepas lo que está pasando.



Aries (marzo 20 – abril 19)

Tú, querido carnero, eres el soldado valiente y confiado del zodiaco, pero una de tus perores cualidades es que tiendes a dar saltos sin mirar. En 2018 te sentiste más avergonzado de lo usual porque estabas dentro de tus sentimientos y asustado de lo desconocido. Es tiempo de volver a tu personalidad valiente —y sumergirte en algo de diversión también— en el año que viene. La vida trata de balance, y para ti, Aries, el balance significa ser valiente y también ser consciente de las consecuencias de tus muy usuales acciones impulsivas. Toma un salto de fe —no de imprudencia— en 2019.

Tauro (abril 19 – mayo 20)

Ser perezoso es por seguro uno de tus peores hábitos, Tauro, pero cuando pones tu mente en algo, ¡logras hacer muchas cosas! Con 2018 repleto de retrógrados, estuviste revisitando el pasado, lo que causó que cayeras en tu peor espiral: sentirte atascado y completamente inmóvil. Pero 2019 va por delante a máxima velocidad, sin retrógrados mientras entramos en el nuevo año. Funcionas bien cuando tienes un plan, entonces es crucial que crees una lista de cosas por hacer para que te mantengas por buen camino en el nuevo año. Asegúrate de incluir espacio para la lencería—¡mereces algo de tiempo ahí abajo también!



Géminis (mayo 20 – junio 21)

Como un signo de aire cerebral, que va a mil por hora, la multitarea es tu peor hábito, Géminis—¡es casi como si creyeras que hay dos tú! Este año no fue más fácil, con bastantes dificultades y trabajo aparecidos en tu camino en 2018, pero 2019 traerá oportunidades fantásticas para las relaciones en tu vida. Es por eso que es de máxima importancia que aprendas a pedir ayuda a las personas maravillosas con las que te juntes —románticamente o de otra manera— quienes seguramente quieren ayudarte a crecer y tener éxito. Es muy impresionante que seas capaz de manejar tantos proyectos al tiempo, pero estás en tu mejor momento cuando eres realmente capaz de enfocarte.

Cáncer (junio 21 – julio 22)

Como un signo sensible de agua, los Cáncer son especialmente habilidosos para leer un ambiente y las emociones de otros. Aunque esta es en general una cualidad maravillosa, la mayor desventaja es que asumes que otros son igual de psíquicos y capaces de intuir tus necesidades sin comunicárselas. Esta es una de tus peores expectativas —una que impones a las personas una y otra vez— y 2018 te volvió más quejumbroso respecto a esto porque sentiste que ya lo habías vivido todo antes. Necesitas exponer y expresar tus necesidades, límites, y emociones una y otra vez —¿por qué? ¡Porque las cosas pasan y la vida cambia! Todos necesitamos aguantarnos entre todos, y esto es más fácil cuando somos capaces de expresar dónde estamos. Muchos cambios —especialmente en tus relaciones— vendrán en 2019, así que perfecciona tus habilidades de comunicación.



Leo (julio 22 – agosto 23)

El signo de fuego Leo es conocido por ser el centro de atención. Te encanta estar en medio del reflector, pero ese deseo no fue respetado para nada por el clima cósmico en 2018. (Lo siento Leo, así es como son las cosas a veces) Aunque no hay nada de malo con querer crédito por tu trabajo o apreciación por tus talentos, nadie quiere ponerte cuidado si estás siendo un gran llorón por no ser la estrella de cada show. En el año que viene, es crucial que te des cuenta de que si algo no sale como quieres, no está destinado a ser. 2019 pondrá cosas inesperadas en tu camino —que sí están destinadas a ser— así que ahorra tu energía para estos sucesos predestinados.



Virgo (agosto 23 – septiembre 22)

Constantemente eres juzgado por pensar demasiado las cosas, Virgo, y ser excesivamente crítico es uno de tus peores hábitos. Este año te viste especialmente frustrado por tener que regresar y corregir muchos errores, que se relacionaban con los retrógrados planetarios de 2018. Tu ojo exigente es algo que amamos de ti, pero si das demasiadas vueltas sobre cómo las cosas “pudieron haber sido mejores”, no dejarás a nadie feliz—incluyéndote a ti mismo. En 2019, debes encontrar formas saludables de dejar el trabajo en la oficina. Tener tiempo de calidad en tus relaciones puede ayudar, como también disfrutar de una salida artística como el baile o la música.

Libra (septiembre 22 – octubre 23)

En relación con el balance, Libra es usualmente considerado el signo de las relaciones… Pero tu relación contigo mismo es la más importante de todas. Bien sea que estés soltero, en pareja, o en medio de ambas, este año te enseñó a escuchar tus propias necesidades. Puede que seas el signo de la diplomacia, pero es tiempo de poner tú hábito de hacer todo lo que puedas por los otros en el 2018 donde pertenece. 2019 se tratará de dar y recibir de forma equitativa ¡Balance, balance, balance, querido Libra! Como un signo de aire intelectual, a veces puedes flotar fuera de tu cuerpo, pero ahora es tiempo de que te ancles al presente. Sabrás cuándo las cosas son justas confiando en tu instinto y escuchando a tu corazón.



Escorpio (octubre 23 – noviembre 22)

Como un signo intenso de agua, puedes ser de vez en cuando un desastre emocional —¡pero no eres un tonto, pequeño escorpión! Eres muy inteligente, especialmente cuando se trata de dinero… usualmente. Tienes una tendencia a gastar mucho dinero cuando estás determinado a probar que eres mejor que alguien más —como visitas al salón de belleza para postear en redes sociales, o planear una fiesta lujosa específicamente para desanimar a alguien al no invitarlo. Tu disposición para dejar que la venganza te deje en bancarrota es un hábito malo que necesitas dejar en 2018. En el año que viene, debes ser generoso —si no es en lo financiero, entonces al menos con tu corazón. Cuando consideres hacer una compra —o realmente realizar cualquier movimiento— pregúntate si lo estás haciendo para darte a ti mismo alegría o si lo estás haciendo solo para hacer que alguien pague.