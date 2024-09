La carne genéticamente modificada ya está aprobada

Próximamente, el salmón genéticamente modificado llegará a tu mesa.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) le dio luz verde el jueves después de un proceso que duró 20 años, convirtiéndose en el primer animal genéticamente modificado en ser aprobado para el consumo humano. Por lo pronto, el salmón GM no necesitará ser etiquetado como un producto GM en tiendas como sucede con las políticas de la FDA con respecto a los cultivos modificados genéticamente. Mientras que muchos científicos están defendiendo la aprobación como una victoria para la ciencia de los alimentos y un movimiento hacia proteínas sustentables en nuestro futuro, los consumidores y grupos ambientalistas ya están preparando una demanda para impugnar la aprobación y están exigiendo que el salmón modificado genéticamente sea etiquetado como tal.

El salmón GM, conocido como salmón AquAdvantage, es producido por AquaBounty Technologies en Massachusetts y crece al tamaño del mercado en la mitad del tiempo que sus contrapartes naturales. El salmón AquAdvantage es un salmón atlántico que se ha mezclado con genes de salmón Chinook y babosa vivípara americana para acelerar su proceso de maduración. Los huevos del salmón GM serán producidos en Canadá (donde los grupos ambientalistas han estado desafiando la aprobación de la instalación de producción de huevo), y los peces se criarán en Panamá en un proceso que dura alrededor de un año y medio. Los peces se cultivan en tanques en el interior de almacenes especializados.

«Este fallo es importante para hacer la acuicultura más productiva y eficiente», dijo el Dr. Rex Dunham en lo que respecta a la aprobación. Él es un profesor de la Escuela de Pesca, Acuicultura y Ciencias Acuáticas de la Universidad de Auburn School. «Tecnologías como éstas son importantes, ya que la población de nuestro planeta sigue creciendo y requiere más proteína con un aumento en la demanda de pescado».

Pero los grupos ambientalistas y de consumidores tienen preocupaciones. Los ecologistas temen que si un salmón GM se escapa a su hábitat natural, los peces podrían ser una especie invasora con importantes efectos adversos en el medio ambiente. AquaBounty toma precauciones para evitar que esto suceda, incluyendo barreras físicas para evitar que los peces salgan de sus tanques a través de tuberías de drenaje, y esterilizando a los peces (todos son hembras). Pero el proceso de esterilidad tiene una diminuta posibilidad de fracaso, y si los peces escaparan de alguna manera al medio natural, se podrían aparear potencialmente con un salmón silvestre.

Salmón del Atlántico. Foto vía US Fish and Wildlife Service.

Los grupos de consumidores también argumentan que los estudios de seguridad realizados por la FDA fueron inadecuados y están exigiendo que todo salmón GM que se venda esté claramente etiquetado. Una coalición por los derechos de los consumidores, que incluye grupos como Friends of the Earth y Food & Water Watch, ya han cabildeado y recibido un compromiso de Kroger Co. y Safeway Ltd. de que no venderán el salmón GM en sus tiendas.

«Esta decisión histórica desafortunada no tiene en cuenta a la gran mayoría de consumidores, a muchos científicos independientes, a numerosos miembros del Congreso y a criadores de salmón en todo el mundo, que han expresado una fuerte oposición», dijo Wenonah Hauter, directora ejecutiva de Food & Water Watch, en un declaración.

AquaBounty afirma que su salmón es nutricionalmente idéntico al salmón que crece de forma natural, y muchos científicos están de acuerdo. Algunos argumentan que este salmón GM es solo un ejemplo más del papel humano en la selección genética, una práctica que se remonta a miles de años cuando los cultivos y animales se cruzaban para producir rasgos deseables.

«Creo que ésta es una decisión histórica para el futuro de la agricultura humana», dijo el Dr. Mart Gross del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Toronto. «En primer lugar, reconoce que la tecnología de los OGM que se usa con el salmón del Atlántico es parte de la práctica de 10 mil años de manipulación genética, incluyendo la selección artificial y la hibridación artificial que ha hecho que la comida sea abundante y ha mantenido a una población humana en crecimiento».

Otros ven al salmón GM como una victoria para el medio ambiente, ya que le quitará presión a las poblaciones de salmón silvestre sobreexplotadas. Opinan que como los peces se cultivan en tanques, tampoco hay riesgos asociados con tipos de cultivo como las jaulas con redes abiertas, que producen brotes de enfermedades.

La FDA dice que la decisión tardó tanto tiempo porque fue el primer animal GM en ser aprobado para el consumo de los consumidores. El New York Times informa que las personas involucradas en la solicitud de aprobación piensan que tomó tanto tiempo debido a los esfuerzos de la administración de Obama de hacer un contragolpe a la decisión.

AquaBounty puede etiquetar voluntariamente el pescado como OGM, pero a los productores les preocupa que las etiquetas puedan volver cautelosos a los clientes y aumentar los costos. Algunos científicos han señalado que la revisión rigurosa de la FDA debería ser suficiente para convencer a los consumidores de no preocuparse.

La FDA sugiere que el etiquetar voluntariamente podría ser un poco vago, algo así como: «Esta hamburguesa se hizo con salmón del Atlántico producido utilizando biotecnología moderna». Y si los productores de salmón no GM quieren distinguirse del salmón GM, pueden etiquetar su producto como «totalmente natural».

El salmón no llegará a las tiendas sino hasta dentro de dos años, e incluso cuando llegue, representará sólo 100 toneladas de las más de 200 mil toneladas de salmón del Atlántico que se consumen cada año. Mientras tanto, los grupos ecologistas y de consumidores continuarán sus esfuerzos por alterar el curso actual de la decisión de la FDA.

Está por verse si la aprobación del salmón GM abrirá las puertas a más aprobaciones de la FDA de productos animales transgénicos. Mientras tanto, tendremos que esperar para ver qué pasa con las cabras chinas modificadas para que tengan músculos enormes y pelo extra largo.