Así se vive la fiebre de ‘La casa de papel’ en otros países del mundo

La burbuja de las series parece no tener fin. Vamos engullendo y engullendo con un hambre seriéfila voraz series de todos los rincones del mundo, como la alemana Dark, la finlandesa Trapped o la belga Tabula rasa, sin enumerar las producciones estadounidenses o inglesas que todos conocemos. Pero nuestro momento para dar el paso de consumidores globales a productores de un fenómeno global ha llegado con La casa de papel.

Hace unos días saltó el notición sobre la serie, que para el que no la haya visto gira alrededor de un atraco a la Casa de la Moneda y Timbre, y su conquista de cada vez más países hasta convertirse en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.

Aunque no es la única serie española que ha conquistado otros países, como Médico de familia, Cuéntame cómo pasó o Los serrano, sí que ha sido la que ha tenido un impacto más mediático porque su difusión en Netflix ha aumentado su impacto mediático y porque casi todo lo relacionado con la marca de streaming es noticia.

Para entender el fenómeno mundial de La casa de papel, me he puesto en contacto con jóvenes de todo el mundo que me han explicado cómo se vive este fenómeno fuera de nuestras fronteras. Prepárate, lo mismo a raíz de la serie se planea un atraco organizado al FMI.

Imagen de una representación de La casa de papel en Yeda, Arabia Saudí

Amina, 22 años, Arabia Saudí

VICE: La serie ha llegado hasta Arabia Saudí. ¿Por qué comenzaste a ver la serie? ¿A qué crees que se debe su éxito?

Amina: Lo vi cuando apareció por primera vez en la página principal de Netflix, no recuerdo exactamente cuándo, pero creo que hace más de un mes.

En cuanto al éxito, creo que el idioma no tiene por qué se un obstáculo porque cambie del inglés. Narcos también tuvo éxito y hablaban mucho en español. En cualquier caso, creo que la historia es muy original y eso explica el gran éxito.

¿Qué crees que pasaría si en Arabia Saudí se atacase la Casa de Monedas?

Sinceramente, no creo que pueda pasar aquí.

Si alguna vez has venido a España, ¿qué elementos de la cultura española reconoces de la serie? No hay toreros, ni Gaudí, ni flamenco.

Creo que es la gente misma, el carácter y la forma de ser de los personajes. Mis amigos que fueron a España dijeron que sentían que los españoles tenían muchas cosas en común con los árabes, pero esto quiero descubrirlo yo misma.

Edouard, 31 años, Francia

VICE: ¿Cómo se vive la serie en el país vecino?

Edouard: ¡La Casa de Papel está por todas partes en Francia! Es superpopular, sobre todo entre la gente joven. En Instagram, muchos se ríen de lo enganchados que están y de como eso les preocupa porque el periodo de exámenes está al caer.

Aquí en Francia, parece que la serie ha funcionado mucho por el boca a oreja de los jóvenes y adolescentes. Yo, por ejemplo, empecé hace días, me veo los capítulos del tirón, ya he visto seis. ¡Me flipa!

Es curioso, porque hay una supremacía anglosajona en el mundo de las series y vemos pocas series de habla no inglesa.

Creo que el publico suele tirar más por las series americanas, porque desde el principio les da sensación de calidad: es un valor seguro. Sin embargo, el rollo, la intriga y el carisma de los personajes de La Casa de Papel hace que tenga todo lo que el publico espera de una buena serie. No es la serie del año, pero claramente es el outsider del momento y esto la hace muy atípica.

¿Podemos decir que es un éxito inesperado?

Al menos aquí en Francia no es algo que fuera esperado, porque (y muy a nuestro pesar) no nos llegan buenas series españolas. Ignoramos totalmente vuestro potencial. Una pena, la única otra serie española que he visto es Un paso adelante.

Una cosa graciosa es que el actor francés Gerard Jugnot viste muy parecido en la peli Le Beauf (1986). Y lo más sorprendente es que en esta peli, él planea atacar la Banque de France. Se podría decir que Le Beauf es un poco el antepasado de La Casa de Papel. ¡Cuéntale eso a un millennial!

¿Y encuentras elementos de la cultura española reconocibles en La casa de papel?

He viajado a España varias veces y hasta ahora no veo que la serie sea muy representativa de la cultura española. De momento, hay algunas referencias, como por ejemplo a Salvador Dalí. Salvo eso, poco más.

Como francés que soy, podría hasta pensar que la serie ha sido rodada en otro país, quizás porque hay voluntad de “americanizarla” un poco y atraer a mucho publico.

Personalmente, la serie me recuerda la época maravillosa de Prison Break o de 24h. También se notan mucho las influencias cinematográficas y a mucha gente le recuerda a Soderbergh. En mi caso, tiene un poco de Michael Man. Por otro lado, el atraco, la planificación del mismo, la relación entre el cerebro del plan y la policía me recuerdan mucho a Heat con Robert De Niro y Al Pacino.

Manuel y su novia se disfrazaron en carnaval de La casa de papel antes del gran fenómeno mundial

Manuel, 27 años, Portugal

VICE: La casa de papel es la serie más vista en Netflix en lengua no inglesa. ¿Por qué tanto éxito?

Manuel: Creo que el secreto está en que es muy dinámica. Te quedas enganchado a la pantalla esperando lo que va a pasar después. Muy intenso todo. Empecé en diciembre y aún no me la he terminado porque la estoy vendo con mi novia y el proceso es más largo, aunque quizás también la estamos apreciando más. Ya solo nos quedan dos episodios para terminarla.

Han salido muchas imágenes de gente disfrazada con el mono rojo y la máscara de Dalí en varios países. ¿Te has disfrazado?

Sí, he sido uno de ellos. Yo y mi novia fuimos a una fiesta de carnaval cuyo tema eran las series, así que fue la excusa perfecta. Por aquel entonces todavía las tiendas no vendían los productos de La casa de papel, así que lo improvisamos nosotros. Compramos unos monos que pintamos de rojo y unas mascaras en las que dibujamos la cara de Salvador Dalí.

¿Qué esperas de la tercera temporada?

Como he dicho antes, aún no me terminé la segunda, pero supongo que se escaparán. Así que en ese caso, la tercera sería su huida y la decisión de robar el banco central de los EE.UU.

Bruno, 23 años, Brasil

VICE: La casa de papel es la serie más vista en Netflix en un idioma que no es inglés. ¿Por qué tanto éxito? ¿Qué crees que se debe?

Bruno: No sabía sobre este número de visitas. Creo que toda la construcción con las máscaras, el misterio, la narración se hizo en un formato interesante. Creo que los elementos de los elementos de culturales podrían ser otra cosa que tenga nuestra atención. No es la misma mierda estadounidense, ¿sabes?

¿Qué crees que pasaría si en Brasil se atacara la Casa de la Moneda?

Allí no hay nada. Los políticos lo tienen todo. Aquí tenemos una situación política crítica. Si sucediera algo como así, tendríamos serios problemas para hacer que Brasil vuelva a ser grandiosa, aunque el síndrome de Robin Hood podría funcionar si los políticos fueran el objetivo.

La recompensa es increíblemente grande. ¿Qué harías si tuvieras 2.400 millones de euros?

¿Es lo que voy a cobrar por la entrevista? Estaría genial (risas). En ese caso, me gustaría comprar el F.C. Barcelona.

Patricia, 26 años, México

VICE: En México sois especialistas en series y telenovelas. ¿Por qué se ha colado La casa de papel?

Patricia: La serie tiene muchísima fama. La mayoría de mis amigos la han visto y les encantó. Yo me vi la primera temporada en dos semanas y la segunda en tres o cuatro días. Me encantó la trama y, como mexicana, el acento español me enamora y me encanta. También la presentación que hacen de cada actor, como la de Berlín, que es mi preferido por su sarcasmo y porque está muy bien formado. Lo amas y lo odias en cada episodio.

¿Qué harías si tuvieras 2.400 millones de euros?

(Risas) No sabría ni por dónde empezar. Sin duda me compraría una avión para llegar a la mansión de algún lugar especial, que claro, también compraría con ese dinero.

Se podría decir que la serie va en contra del sistema y aboga a la revolución. ¿Asaltarías la casa de la moneda de tu país?

No lo haría. Hay que tener un plan muy bien armado. Sería difícil mejorar el perfecto plan ideado por el Profesor, pero empezaría por reunir un gran equipo como el de la serie.