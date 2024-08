La causa de muerte de Avicii fue suicidio

El productor y DJ sueco Avicii—Tim Bergling—fue encontrado muerto en Mascate, Omán, a fines del mes pasado. Tenía 28 años.



Aunque la causa de su muerte no ha sido confirmada oficialmente, TMZ informa que fuentes cercanas han declarado que Avicii murió por suicidio. Esta información es consecuente con una declaración dada a conocer por su familia la semana pasada, en la que decían: «Realmente tenía problemas con sus pensamientos sobre sentido, vida, felicidad. No podía seguir más. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios. se encontró a sí mismo, era un tipo sensible que amaba a sus admiradores, pero evitaba los reflectores «.

Desde su muerte, amigos y compañeros de la industria musical de Avicii lo han conmemorado, recientemente Rita Ora y Kygo dedicaron parte de sus sets en vivo a su vida y obra.

Si ustedes también tienen problemas encontrándole sentido a la vida, pueden contactar a SAPTEL, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono.

