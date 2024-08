La chica que hizo viral los 10 arquetipos del machismo en México

Jot it Down es el proyecto de Ana Karenina, quien además de haber convertido sus ilustraciones en una galería viral –en tan solo un parpadeo– trabajó dentro de Vice México en el área de Comunicación durante mucho tiempo. Jot It Down es una plataforma que usa AK para compartir ideas y problemáticas contemporáneas, mismas que define como tweets ilustrados.

Platicamos con Ana Karenina para saber qué se siente que de la noche a la mañana 1,200,000 de personas te conozcan a través de algunos trazos, y lo mejor de todo, atendiendo una problemática que ha impedido el progreso de muchos escenarios contemporáneos.

Ana Karenina, además de esto, es nuestra amiga, un orgullo viviendo en casa, lee la entrevista abajo.

Y de pronto, alguien te llamó artista ¿Qué pasó?

Pues, nunca me he considerado a mí misma como artista. El mismo eslogan de la página Jot it Down es «esto no es arte», porque no tengo una educación artística formal, ni nada de eso. Pero supuse que lo que había hecho era relevante para alguien que se habían tomado el tiempo de publicarme.

Justo después de esto, se salió de control. La serie que había hecho para mis 800 followers se había compartido más de 10 mil veces, y claro, me llovieron los machitroles, que siempre se meten donde no les llaman. Ellos diciendo que lo que yo mostraba no era misoginia, mientras atacan con comentarios doblemente misóginos, supongo que se ven reflejados, y eso es lo que tanto les molesta.

Al principio traté de contestarles con mucha dulzura, luego simplemente fue imposible. Eran demasiados comentarios actualizándose muy rápido, y leer esas horribles cosas siempre nos afecta, por más que quieras tomarlo como de broma.

¿Desde cuándo dibujas o empezaste a hacer estás ilustraciones?

He dibujado desde niña, siempre opacada por mi hermana mayor, ella sí es talentosa. Pero, abrí Jot it Down en el 2015, como un proyecto personal, sin la intención de compartir «arte» sino más bien ideas, por eso lo bauticé así: jot it down, porque son apuntes gráficos, yo los veo como tuits dibujados.

¿Y tus temáticas?

Siempre he incluido mucho sexo. Me encanta el sexo. También incluyo algunos temas que aborda el feminismo, porque #feminista. Y de ahí en fuera, pues todo lo que leo y veo de la cultura popular.

¿Qué sientes al saber que 1,2 millones de personas conocen la opinión de Ana Karenina?

Pues, en realidad no fue tanto mi opinión. Los 10 misóginos los leí en una nota en Everyday Feminism y me inspiró mucho, en general, esta página me inspira mucho. Yo sólo mexicanicé, creé diálogos y personajes para estos 10 misóginos.

¿Vamos de subida o en picada? ¿Cómo ves a tus contemporáneos?

Pienso que el progreso (si es que algo así existe) no se mide en línea recta. Decir que «En pleno siglo XXI y…» pues no es cierto, porque nadie nos garantiza que lo que hoy tenemos y los derechos a los que tenemos acceso continúen en el futuro. Digo, hay campos de concentración para gays en Chechenia, y juraron que lo de la Segunda Guerra Mundial nunca se iba a repetir.

Mis contemporáneos son los early millennials. Creo que no puedo ejercer un juicio sobre todos. Sólo voy a decir que nuestros papás nos hicieron creer que podíamos hacer lo que quisiéramos, y qué bien, por todos los que sí lo lograron.

¿Qué es el arte para Ana Karenina?

Ay, qué difícil. Veo al arte como una manifestación con un elemento técnico que intenta expresar una idea, sentimiento, emoción, etc. Lo voy a dejar así de general, porque no me caen bien los puristas, ni todos los viejos que dicen que «lo de antes sí era arte».

Libros, artistas y series favoritas:

Libros: Niebla de Miguel de Unamuno, Bird by Bird: some instructions on writing and life de Anne Lamott y Fun Home de Alison Bechdel. De ahí, denme todos los memoirs, ensayos literarios y novelas gráficas.

Artistas: GAN y Annie Leibovitz, y últimamente estoy obsesionada con Dogytattoo y Rachel Ignotofsky.

Series: Voy a mencionar solamente lo que vi, estoy viendo o esperando ver este año: Game of Thrones, Orange is the New Black, Stranger Things, Westworld, Black Mirror.

