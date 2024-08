Encontraron la película más terrorífica de todos los tiempos

En este nuevo episodio de noticias vergonzosas del mundo de la “ciencia”, un estudio afirma haber encontrado la película más terrorífica de todos los tiempos.

¿Será El exorcista? ¿El resplandor? ¿Nosferatu? ¿La casa dalle finestre che ridono? No. Al parecer, la película ganadora es —me pongo las gafas y leo, con el ceño fruncido y cara de confusión, la respuesta— Sinister de 2012, una película en la que el personaje de Ethan Hawke lleva deliberadamente a su familia a una casa donde ha habido una serie de terribles asesinatos —lo típico, vamos— y provoca la ira de un demonio de pelo largo llamado “Bughuul”, que parece sacado de la banda Slipknot.

Pocos fanáticos del cine de terror te dirán que Sinister es la película más terrorífica de todos los tiempos. Según Metracritic, se encontró con “opiniones variadas o mediocres” cuando se estrenó: mucha gente pensaba que estaba bien ejecutada, aunque un tanto falta de inspiración y sentimiento, pero también recibió críticas feroces. “Sinister trae básicamente todo lo odioso del terror moderno en un mismo paquete, un despliegue desastroso de sustos y ruidos, ‘sorpresas’ predecibles y el terrible golpe de hierro de la inevitabilidad por andar con un pie torpe delante del otro, avanzando hasta un final que llega demasiado tarde”, decía un crítico furioso. Daniel Edelstine de Vulture escribió: “Sinister ha conseguido algo que pensé que era imposible: ha hecho que este friki de las películas de terror las aborrezca”.

Entonces, ¿cómo se llegó a esta conclusión tan extraña? En el estudio, que fue llevado a cabo por BroadbandChoices —supongo que será una institución científica consagrada asociada a Yale o algo así—, participaron 50 personas a las que se les pidió que vieran más de 100 horas de películas de terror mientras monitorizaban su ritmo cardiaco. Sinister fue la película que más aceleró la frecuencia cardiaca de los participantes: la media de pulsaciones por minuto eran 65, pero con Sinister se dispararon a 86.

Pero eso no es todo. Por si el primer resultado no hubiese sido lo suficientemente decepcionante, el estudio sitúa en el segundo puesto a Insidious, otra película del nuevo milenio llena de sustitos que no es demasiado buena. También recibió el premio al mejor susto por una escena en la que la media de los latidos por minuto aumentó a 133. Entre las otras diez mejores películas estaban El conjuro, Hereditary, Actividad Paranormal, It follows, El conjuro 2, The Babadook, El descenso, y The visit. Hay algunos títulos muy buenos en esta lista, como Hereditary, It follows, The Babadook y El descenso, pero es bastante sospechoso que no haya ni una sola película anterior al año 2000. BroadbandChoices le ha hecho un corte de manga a nuestra herencia cultural.

El estudio es interesante, pero parece reflejar un sentido limitado de lo que es el miedo o el terror. Este género cinematográfico no son solo sustos, ruidos fuertes o aceleraciones del corazón. Muchas de las películas más terroríficas de todos los tiempos ni siquiera utilizan estos recursos y se decantan por un miedo que no desaparece, que va calando poco a poco y que te acompaña incluso después de los créditos finales.

Y a la comunidad científica solo podemos decir: quizás deberíais pasar menos tiempo obligando a la gente a ver películas de miedo un tanto mediocres de la década del 2000 y más tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus, digo.