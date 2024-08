La ciencia del verdadero MC según Eptos Uno y Faruz Feet, segunda parte

Este artículo es presentado por Nike.

En un cypher grabado en The Corner Studio, donde llevamos a cabo esta entrevista, Eptos dice en una de sus rimas: «No soy un rapstar, soy MC / yo sólo suelto rimas y la cima vino a mí». Ser un Maestro de Ceremonias en la cultura hip hop es el equivalente a practicar el Jeet Kune Do montado en un madero al amanecer como Daniel San. Es una práctica de todos los días, y es una disciplina física, mental y espiritual. Es la técnica del corazón explotado con los cinco puntos de la mano de Pai Mei. Estudiosos, celosos guardianes de la originalidad, los verdaderos MCs son personas que viven su vida entre beats y cuadernos, entre sesiones de ProTools y pads de la MPC, que van del estudio al escenario, y todos los días están pensando en combinaciones originales de palabras, aprendiéndose sus rimas, buscando melodías en sus cabezas para hacer coros, practicando el en vivo.

Para comprender a cabalidad el universo del verdadero MC, nos acercamos a Eptos Uno y Faruz Feet, del crew Never Die. Sin duda dos de los más importantes practicantes de este arte en México. En la primera parte de este ejercicio, charlamos sobre subirse a un escenario y conectar con un público; aspectos técnicos de escribir rimas; y la importancia de los coros y cómo escribirlos. En esta segunda parte continuamos con lo que implican los beats y cómo saber escogerlos; la parte física, el movimiento encima del escenario y la interacción; ejemplos de buenos MCs en México; y concluimos con el elemento vital y muy olvidado del conocimiento.

Esta charla se llevó a cabo dentro del marco de celebración de los 35 años de Nike Air Force 1, por mucho una de las siluetas más icónicas de Nike y en general en el universo del sneaker; por extensión, también de la cultura hip hop. Nike Air Force 1 tiene una larga historia como aliado de la cultura callejera y celebró este aniversario con una fiesta el pasado sábado 2 de diciembre donde, entre otros, tocaron Eptos y Faruz. Checa el resto de nuestra entrevista a continuación.

¿El coro se escribe con base en escuchar el beat o puedes ir en la calle y de repente se te ocurre un coro?

Aabs: Si, también.

Eptos: Pero ya va a tener otra esencia. Ya sería un beat que alguien te compuso.

Faruz: Tal vez no he convivido con muchos rappers que lo hagan, pero seguramente habrá quien lo haga más, obviamente: El ponerte a escuchar el beat y que lo tarareen. Y decir «ahuevo, ya tengo el coro». Parece hasta de pendejos estar ahí tarareando. Pero eso sabes que ya es una feria, que ya le pusiste el video, ya te generaste una idea y sobre eso escribes la letra, con base en la melodía. Eptos sabe hacer eso.

Eptos: Cuando es un buen beat, yo muchas veces empiezo por el coro y después hago la letra. O por el coro y la idea. Hay veces que quiero hablar de un tema y hago el coro con la idea y de ahí sale la lírica.

Las personas más comprometidas con el rapeo que conozco, si no saben hacer beats, se meten de lleno en la manufactura de su música. ¿Cómo empezaron a hacer beats ustedes? ¿Consideran que un MC tiene que saber hacer beats?

Eptos: Yo creo que no. Conozco a muchos que no los hacen. Yo empecé a hacerlos porque cuando empecé sólo conocía una persona que los hacía y a veces se mamoneaba, se culeaba [Risas de todos]. O se sacaba de pedo su jefa porque no pagábamos. Él traía el micrófono y sus bocinas. Un día yo dije «yo también puedo aventarme uno». Como estaba bien morro, jamás lo pensé como una cuestión musical. Sino que lo vi como una onda «ah, así se acomoda este pedo, aquí va la tarola, aquí va el kick», etc. Conseguí una compu y empecé a darle.

Faruz: Yo ni sabía inglés. Hasta la fecha no sé mucho, lo básico. Pero antes menos. Y esa mamada [los softwares para hacer beats] venía en inglés. Desde ahi le daba a lo que le iba entendiendo. ¿Snare? Sepa la verga pero a eso suena el beat. Yo empecé porque un bato me grababa, tenía como unos quince y el bato ya me cobraba una feria, hijo de su puta madre. Iba hasta Ciudad Azteca todos los sábados, bien tendido de Neza hasta Ciudad Azteca. Y me asomaba y veía cómo hacia beats. De puro asomarme y ver aprendí. Fui al centro y conseguí un par de softwares y empecé a picarle. Cero teoría musical, no tenía ni la más remota puta idea de una nota, pura verga. Nada más era que tronara machín.

Eptos: Pinche sample de El Chavo del Ocho.

Faruz: Una vez hasta nos hicimos una rola con un sample de Camila. «Hablan bien hardcore esos putos, pero el beat tiene un alma pop». [Risas]. Pero tampoco no siento que sea necesario que un rapero haga beats. Sí te amplía la visión, te amplía el gusto por los beats y aprendes a distinguir calidades. Por ejemplo, yo ya topo si está bien ecualizadito, si no está fuera de tono el bass. Ya ves rollos técnicos. Y si te agrada todo eso, que está en orden, empiezas a darle.

Eptos: En mi caso no me gusta darle con samples que otra banda ya ha sacado. Trato de que sea un sample bien raro y cuando veo eso en otro artista, que digo «verga ese sample nunca lo he escuchado», está bien. Porque cuando escucho un beat vergas pero es un sample de James Brown, en el 2017… pues no mames.

Regresando a la parte del en vivo. De algún modo es donde se resuelve el pedo. He visto a muchos que rapean bien pero los ves en vivo y no trae nada en el morral. Tu impresión y relación con el artista cambian. Y es que el rap en vivo puede ser aburrido si no sabes ser un MC.

Faruz: Si sólo vas de rola en rola se hace súper aburrido.

Eptos: Como muchos que se oyen bien verga pero solamente se quedan parados en todo el show. Y pues agüevo te vas a oír bien vergas porque estás así [Imita pose de robot con el micro empuñado en la boca y sin moverse].

Faruz: ¡El movimiento! Yo me acuerdo cuando fuiste a mi cantón carnal [señala a Aabs], allá en Neza, cuando grabamos en la cocina. Y este we me dice «No mames carnal, esos weyes no saben ni moverse en el escenario. Yo me aplico tres pasos: adelante, atrás, a un lado y a la verga». [Risas]. Desde ahí se me quedó ese pedo. Es importante el movimiento, lo que transmites con tu cuerpo.

Eptos: Puedes transmitirle a la gente con el cuerpo todo tu discurso.

Aabs: Le das hasta más fuerza a una línea. Es el énfasis.

Hay una relación orgánica entre la mímica y el rapeo.

Faruz: Si yo soy espectador y voy a ver a un artista, sí me latería que hablara, que pausara tantito y que hablara, que me dijera algo bien verga que animara para seguirle dando a la rumba. No nada más tocar las rolas. Y el saber hablar también es un business de MC, porque es un freestyle sin rimas, pero es un rollo que te sacas de la manga o que ya lo traías medio estudiado de lo que les vas a decir.



La interacción, como el rollo de «si yo digo tal, tú dices tal».

Faruz: Eso sí prende, aunque hay unas bien básicas que no he aplicado ni aplicaré. Como la de vocalizar “eeeeeeeoooooo”. Y que respondan: «¡ee ee ee!». Esas mamadas casi no me prenden. Habrá banda a la que sí le funcionen. Pero a mí me gusta más jugar con los nombres de la clicka o con mi nombre. Se me hace más ingenioso.

Eptos: La interacción es muy importante para un MC, que te muestres seguro, cotorrear con la gente. Al final de cuentas mucha gente va y te admira y quiere verte como alguien a quien seguir admirando.

¿Qué MCs del país consideran que son un ejemplo de ser completos?

Faruz: Aquí en México Serko Fu. Es un bato que tiene un control pasado de verga en el escenario, tiene speech verga, sabe controlar cualquier tipo de público. Se pone frente a un público conocedor de rap y sabe hablarles. Y también sabe hablarte en la Batalla de los Gallos, donde son morros que, no que no conozcan, pero que a lo mejor no tienen el mismo conocimiento de un bato que lleva 27 años escuchando rap. El Serko sabe acomodarse en los públicos. Se me hace el MC más chido. No necesariamente en cuanto a su rapeo, pero sí en el escenario.

Eptos: A mí el que se me hace bien verga es Elote El Bárbaro. El bato desde hace un chingo tenía coros cantados bien verga y temas, y hacia discos completos desde hace un chingo.

¿Qué otra cosa podrían decir que hace al MC?

Eptos: Creo que una parte importante también es el conocimiento y es una madre que ha estado decayendo. Antes cuando no había Internet, el conocimiento siempre era algo codiciado. Yo recuerdo que antes en el rap y en el graffiti, el que sabía más era más verga y era más real. Saber de esta cultura y saber qué es lo que haces. O sea, si eres médico sabes de la historia de la medicina y de los procesos técnicos. Es importante educarte sobre los artistas que estuvieron antes que tú para dejar la fundación y entender cada parte del proceso experimentándolo. También es parte de ser un MC.

