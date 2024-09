La ciencia lo confirma: a los fetos les gusta «Bohemian Rhapsody»

Durante mucho tiempo, a los padres del mundo se les inculcó que le pongan Mozart a sus niños y niñas, porque se supone que escucharlo los hace más inteligentes. Y claro, podemos comprobarlo en casos como el mío, que también hizo que me convirtiera en uno de esos melómanos insoportables (la broma es que todos los nerds de la música somos insoportables en algún grado).

Sin embargo, pocos se han preguntado qué les gusta a los fetos, lo que tal vez tenga que ver con que sus oídos aún no están totalmente desarrollados y por el hecho de que, bueno, pues siguen dentro de otro ser humano. Unos científicos en España decidieron explorar el fenómeno, y los resultados arrojan una verdad universal: todo ser humano por el hecho de serlo tiene la capacidad de disfrutar «Bohemian Rhapsody«.

Videos by VICE

El nuevo estudio del Institut Marquès de Barcelona, recopiló datos sobre los hábitos de escucha de 300 fetos «entre las 18 y las 38 semanas de gestación». Usaron algo llamado «altavoz intravaginal» lo que, sinceramente espero, no sea tan desagradable para las madres como se escucha. Los investigadores comprobaron la estimulación de los fetos, la cual es visibles en ellos cuando sacan su lengua y al abrir y cerrar la boca.

La mayor estimulación que produjo una canción pop es para la inmortal opus rockera de Queen, con la que el 90 % de los fetos gesticularon con la boca. Probablemente no estaban cantando la canción, pero viendo que el 99.9 % de las personas comienzan a gritar con la sección operística de «Bohemian Rhapsody» cada que suena, diría que es al menos factible.

El estudio también dice que «YMCA» de Village People quedó en un cercano segundo puesto, en cuanto a pop se refiere, pero que la música clásica de Mozart y Bach tuvo en promedio mejores resultados, y que la música tradicional de India y «Africa» (el entrecomillado es nuestro, porque no especificaron qué países) también obtuvieron puntuación alta. Las canciones de Adele, Shakira y los Bee Gees parece que no tienen éxito entre los fetos, lo cual se siente como vil calumnia o mala publicidad. O sea, no podemos soslayar los temazos que nos han dado cada una (y aunque Adele no hizo «Whenever, Wherever«, sigue siendo una genia).

El Institut Marquès de Barcelona concluye que los fetos respondieron mejor a la música con tonos altos. La Dra. Marisa López-Teijón, su directora, dijo que «todavía tendemos instintivamente a hablarle [a los recién nacidos] con una voz aguda, porque sabemos que la perciben mejor». Freddie Mercury y compañía, huelga decirlo, tocan algunas notas por demás altas como pájaros volando en «Bohemian Rhapsody». Así que ahí tienes tu respuesta. Puedes leer más sobre el estudio aquí.

Conéctate con Noisey en Instagram.