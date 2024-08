La ciencia por fin eligió la mejor década en la historia de la música

A lo largo de debates, discusiones de sobremesa, peleas en redes sociales, y disputas con tu tío el que escuchaba Las Clásicas de Universal Stereo, el universo de la música popular mundial ha pasado por millares argumentos y falacias que lo deconstruyen en épocas distintas para intentar decidir cuál de todas es la mejor. Los 60 de los hueseros, los 70 de los rebeldes, los 80 con los primeros niñitos indie que escuchaban a los Smiths y Joy Division, los fabulosos 90, o ya de plano los dosmiles con todo y los pantalones a la cadera y el waffleado en el cabello.

Pero después de mucho tiempo sin una respuesta clara a la interrogante, la ciencia ha decidido ponerle fin al asunto de una vez por todas. Un nuevo estudio elaborado por la Universidad de Nueva York probó a 643 personas de entre 18 y 25 años con un quiz sobre su conocimiento musical popular a lo largo de los últimos 50 años.

La ganadora indiscutible fue la década de los 60, pues a pesar de ser la más lejana en la línea del tiempo, es una de las mejor recordadas, especialmente debido a los nombres que encabezaron los charts de la época como los Beatles, los Rolling Stones, Aretha Flanklin, los Who o Marvin Gaye.

Sobre el resto de décadas, hay canciones que destacan sobre el resto por su perdurabilidad en la memoria colectiva como “When A Man Loves A Woman” de Percy Sledge, “The Tide is High” de Blondie, o “Baby Come Back” de Player, mientras que otras como “Truly” de Lionel Richie o “Knock Three Times” de Dawn, por el contrario, parecen haber quedado totalmente en el olvido.

“De los 60 a los 90 fue una época especial en la historia de la música, reflejado ello en el constante reconocimiento de piezas que aún ahora los millenials son capaces de hacer”, dijo el dr. Pascal Wallisch, líder de la investigación. Y sí, quizás después de todo sea esa perdurabilidad la que termine inclinando la balanza hacia uno u otro lado. Ya lo podremos discutir con más claridad en 2060.

