Todo lo que necesitas saber sobre la cinta del pis de Trump

Donald Trump se ha enfrentado a tantos escándalos —desde corrupción hasta abuso sexual— que la gente no habla mucho sobre la cinta del pis. Tal vez sea porque incluso para el nivel de Trump, todo parece ridículamente inverosímil. O tal vez sea porque es muy asqueroso y cutre, además de que no se ha podido comprobar. O tal vez la gente piense que hay cosas más importantes, y seguramente tenga razón. Pero a la búsqueda de Tom Arnold de las cintas de Trump en TRUMP CONFIDENCIAL le faltaría algo si el humorista (y… esto… ¿presentador de programas de investigación?) no intentara encontrar el vídeo más explosivo de todos. Estas son las respuestas a vuestras preguntas al respecto:

¿QUÉ ES LA CINTA DEL PIS DE TRUMP?

Todo empezó con el famoso expediente de Steele, que fue compilado en 2016 por el exoficial de inteligencia británico y especialista en Rusia Christopher Steele. Es una recopilación de 17 informes sobre Trump de las fuentes de Steele, muchas de las cuales están en Rusia. Steele fue contratado por Fusion GPS, una empresa de investigación política de Washington, que a su vez fue contratada por el Comité Demócrata Nacional y el gabinete de Hillary Clinton. Se difundió entre la prensa y entre diversos círculos políticos y BuzzFeed publicó el expediente poco después de la victoria electoral de Trump.

Lo más escandaloso de todo era la supuesta “conducta pervertida” de Trump durante su visita a Moscú en 2013. Uno de los informes afirmaba que Trump había reservado la suite presidencial del Ritz Carlton de Moscú, en la que una vez se habían alojado Barack y Michelle Obama, y que luego contrató a “varias prostitutas para realizar un espectáculo de ‘lluvia dorada’ delante de él”, “profanando así” la cama en la que habían dormido los Obama (fuente). Según la fuente del expediente, el hotel estaba siendo vigilado por las fuerzas de seguridad rusas, lo que significa que el gobierno ruso obtuvo material para poder chantajear al que se convertiría en el presidente de los Estados Unidos.

OH, SÍ, ME ACUERDO DE TODO ESO

Sí, el público obviamente vio la cinta del pis como la estrella del expediente; surgen memes todos los días y el presentador de un late night, Stephen Colbert, incluso viaja a Moscú para pasar una noche en la habitación presidencial del “pis”. Seguramente había cosas más importantes en el expediente. Un punto central del debate público ha sido en qué medida las autoridades federales confiaron en el expediente para pinchar el teléfono de la exasistente de campaña de Trump, Carter Page. Pero la cuestión de si esta cinta existe realmente es una de las cosas más “divertidas” sobre las que especular.

¿ENTONCES, LA CINTA EXISTE?

Esto es lo que sabemos. Trump estuvo en Moscú en 2013 para asistir al certamen de Miss Universo. Y aunque según informes escritos por el exdirector del FBI, James Comey, Trump dijo que las acusaciones no podían ser ciertas porque no se había quedado en Rusia durante el viaje, los registros de vuelo de Trump indican que estuvo en Moscú durante casi 46 horas: llegó el viernes, 8 de noviembre, a las 6:15 y se fue a las 3:58 del domingo. También sabemos que las cuatro fuentes de Steele sobre la cinta del pis obtuvieron la información de segunda mano, ninguno de ellos la había visto ni había hablado con las prostitutas supuestamente involucradas.

Dicho esto, de acuerdo con el expediente, estas fuentes incluían a “un antiguo oficial de inteligencia ruso de alto nivel todavía activo dentro del Kremlin”, a un “empleado del hotel”, a una “empleada del hotel que estaba trabajando cuando Trump se alojó allí” y a “un estrecho colaborador de Trump que había organizado y administrado sus últimos viajes a Moscú”. Por tanto, no eran cuatro personas que simplemente pasaban por ahí.

Creas lo que creas, no hay pruebas definitivas de que ese suceso se haya producido. Pero mucha gente, incluido Tom Arnold, cree que hay razones suficientes para seguir buscando la cinta.