La comunidad dance condena los actos de este fin de semana en el club Pulse

Miembros de la comunidad de la vida nocturna han comenzado a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre el tiroteo en el club nocturno Pulse, el cual dio como resultado 50 muertos y 53 heridos. A continuación sus palabras.

The Black Madonna

La DJ de Chicago, The Black Madonna, escribió explícitamente sobre sus experiencias como mujer queer y cómo los lugares como Pulse salvan vidas, con una serie de tuits. «Que me ayude dios si los medios noticiosos de Estados Unidos fallan al describir lo que acaba de pasar en Pulse como un ataque terrorista sobre la gente queer», señaló. «Y también que se vayan al carajo literalmente todos aquellos que han trabajado en legislaciones contra lo queer en Estados Unidos y en todas partes. La sangre está en sus manos.Soy mujer queer. Soy hija de una familia queer. Soy nieta de una abuela queer. Este es un ataque contra todos nosotros. Estoy jodidamente cansada de ello. Tan molesta que podría romper algo. Pulse es justamente la clase de hogar que salvó mi vida. Es la clase de lugar que me permitió vivir de joven. Lamento tanto que esto haya pasado. Estoy tan, tan triste. A toda mi familia queer y la gente que los apoya, los amo».

Scuba



El DJ con sede en Berlín, Scuba, fue filosófico sobre el tiroteo, al escribir, «el buscar imponer tu moralidad en otros es en sí mismo un acto inmoral #OrlandoShooting«.

Jubilee



El productor de Nueva York tuiteó: «Cuando haces leyes estúpidas y pones ideas en las cabezas de la gente y no agregas casi ninguna ley sobre armas, esto es lo que sucede».

Tommie Sunshine

«Espero que la comunidad médica en #Orlando esté trabajando tan duro en salvar a los heridos como los medios están trabajando duro en inculpar al islamismo radical», comentó Sunshine en una serie de tuits. «Pon mucha atención a tus amigos y familiares intolerantes, sobre quién odian más: a los musulmanes o a la comunidad LGBTQ«.

Lauren Martin de Red Bull Music Academy y RBMA Radio

«Estar en un cuarto con la familia que tu elegiste, en amor y celebrando la música y sólo siendo tú y que te roben todo, rompe el corazón. Ir a fiestas queer me hace sentir tan certero y relajado y comprendido. Pensar que alguien busca destruir eso, es tan cruel», comentó Martín, agregando posteriormente un comentario sobre el discurso del Presidente Obama. «Ver como Obama se dirige sobre el tiroteo e imaginar con horror lo que Trump dirá sobre esto en la misma plataforma. Parece que Estados Unidos siempre está refinando la retórica performativa nacional de furia y dolor, pero nunca las leyes que lo harían innecesario».

Machinedrum



«Culpo a la Asociación Nacional de Rifles por permitir el extremismo en Estados Unidos. La ANR es una organización terrorista. No más pensamientos y oraciones de oficiales del gobierno. Se debe tomar acción ahora», escribió el artista en su Twitter.

Krewella



«Nuestros corazones están con Orlando y la increíble comunidad LGBT justo ahora, ruego porque este acto de violencia sin sentido no nos divida», escribió la banda.

Flosstradamus



«Nuestro corazones van con las víctimas del tiroteo de Orlando. Nuestras oraciones con sus amigos y familias», escribió el grupo, agregando, «Los sucesos de París y Orlando fueron un golpe en casa, pues sucedieron en lugares dedicados a la música. Es un tiempo de temor para artistas y sus fans».

Dubfire

«Increíblemente triste escuchar las noticias sobre el tiroteo y las víctimas en #Orlando y sin olvidar el club, un sitio que considero tan sagrado como cualquier otro lugar de adoración. Como estadounidense, me avergüenza que nuestro país haya bloqueado repetidamente cualquier legislación para el control de armas. Y como musulmán de nacimiento, me avergüenza y me enferma que alguien haya llevado a cabo otro cobarde acto de violencia atroz en el nombre de un punto de vista religioso extremista. Independientemente de las circunstancias sociales y políticas que permitieron que sucediera, este es un problema musulmán y los musulmanes en todo el mundo deben unirse, condenar estos puntos de vista religiosos fundamentalistas y cortar esta maldad de raíz. Estamos viviendo tiempos oscuros».