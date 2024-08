Sí siguen todos a la manager de Henry Rollins en Instagram ¿no?

Cada vez son menos los lugares en Internet donde puedes encontrar gozo puro y desenfrenado. Lo que solía ser un refugio para videos de gatitos y memes, se ha convertido en un reflejo sin humor del pozo en el que vivimos y llamamos realidad. Los memes, tan sanos, fueron reemplazados por argumentos políticos violentos sobre un futuro del planeta cada vez más triste. Así que cuando te topas con hermosos vestigios de un mundo donde la libertad espontánea era la norma y, de tiempos más simples vaya, lo lógico es aferrarnos a ellos y celebrarlos gritándolo a los cuatro vientos. Dicho esto, ¿ya siguen todos los que amablemente leen esto la cuenta de Instagram que Henry Rollins comparte con su manager, Heidi May? Si no, es prudente dejar lo que estén haciendo y darle follow.

La cuenta surgió del podcast que Rollins y May hacen juntos, lo que está muy bien en sí mismo, pero los podcasts no tienen imágenes, obviamente, lo que hace que esta cuenta de Instagram sea un acompañamiento esencial. Su belleza radica en que los seguidores de Rollins, tal vez por primera vez, lo ven abandonar su personaje de hombre duro que ha desarrollado por años en su música y sus libros. Rollins, ex cantante de Black Flag convertido en ese actor que interpreta a un musculoso enojado o un policía militar en todas las películas, baja la guardia y se deshace de ese aire solemne que siempre tiene. (La dinámica de fuerza imparable/objeto inamovible de su infame entrevista con Nardwuar nos viene a la mente). Y aunque sus especiales de spoken word han demostrado que se está relajando un poco, no es nada comparado con lo que sucede en esta cuenta, que ofrece un vistazo a la vida de este señorón de 57 años, mientras se enoja y actúa ridículamente para su amiga y manager.

Aunque Rollins no tiene su propia cuenta oficial de Instagram (explica por qué en este video), verlo a través de los ojos de May es un sustituto aún mejor. Aquí hay algunas publicaciones esenciales de la cuenta. Deja que su simplicidad bendiga tu timeline.



Este es el mejor video de la cuenta. No dicen nada. Solo vemos a Henry perder una pelea de comida y chillar con su cara cubierta de mantequilla de maní. Esto es arte. Pónganlo en el Louvre:

Aquí vemos a Henry realmente emocionado porque le regalaron una caja de turrones o no sé qué vergas, lo que simultáneamente hace que parezca de nueve y de 90 años:

O como esa vez que Henry se cortó el pelo y le quedó tan jodido y a él no pareció molestarle en absoluto:

Un tema recurrente en la cuenta es verlos en el coche por Los Ángeles. A veces, Henry pierde la cabeza en el tráfico, a veces asusta a Heidi, y a veces van a lavar el coche:

En este breve videito, Heidi colorea en los tatuajes de Henry:

Dios bendiga a esta cuenta, posiblemente la última de las cosas en Internet que no ha sido reclamada por los horrores de nuestro mundo.

