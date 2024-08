La culpa: Moisés Aisemberg abre la puerta a la discusión acerca del abuso infantil

“Lo que me interesa al tocar el tema es abrir la conversación acerca de una problemática que muchas veces es considerada un juego”

El joven Diego pasa por una experiencia más normal de lo que pensamos y es humillado por su padre al contarle la verdad acerca del abuso que ha sufrido. Moisés Aisemberg da vida a un corto en el que presenta de manera cruda el abuso infantil. El director mexicano es conocido por proyectos como el corto Dulce Dolor o sus videos virales, y ha presentado el pasado 15 de agosto su último corto La culpa en varios festivales –más recientemente en Hollyshorts– y que por fin se puede ver online.

En el comienzo del corto, Diego se niega a subir en un coche con su padre. Aunque no podemos con seguridad saber el porqué de esta primera escena, se puede intuir la narrativa de lo que se va a presenciar. Según viajamos al lado de los personajes y nos ponemos en situación, vamos comprendiendo la problemática que se va a tratar en pantalla y vemos que la acampada que los personajes realizan será una que Diego jamás podrá olvidar.

“El motor que guía las relaciones de muchas personas es la culpa”, dice Moisés en un intercambio de emails. Su propósito al realizar este corto era el de abrir la conversación sobre este problema y cuestionar la diferencia de una situación si no nos suscribiéramos a la culpa.

El abuso infantil es un tema muy delicado que se trata poco en una sociedad que, muchas veces por discreción, lo tolera. Tras movimientos virales como el #MeToo, se ha dado un ambiente de discusión más abierta en torno al abuso en el que Moisés toma parte al lanzar este corto, facilitando así la conversación sobre un subtema en particular, el abuso entre menores. Este tipo de abuso es más frecuente de lo que imaginamos, ocupando estimadamente un tercio de todos los abusos en los que hay niños involucrados. Se incluye como abuso sexual de menores aquel en el que uno de los involucrados hace uso de la fuerza física, amenaza o engaña emocionalmente a la otra persona; también aquellos en los que ningún tipo de fuerza es empleada pero uno de los implicados no entiende el acto que se le está pidiendo formar parte ni las consecuencias del mismo por ser actividades sexuales no acordes al desarrollo emocional, cognitivo y social para la edad.

Es difícil encontrar datos exactos sobre el abuso entre menores en Latinoamérica ya que muchos pasan sin ser conocidos, denunciados o ser considerados un juego. Moisés plasma este problema de manera muy sútil que ha emocionado a muchos y que es un comienzo para dar más importancia a la conversación acerca de los abusos entre menores. Mira el corto abajo, y lee después la charla que tuvimos con moisés al respecto.

VICE: ¿Cómo surgió la idea para la realización de este corto?

Moisés: Partiendo de la experiencia personal de varias víctimas de abuso decidí contar una historia que tratara la represión a la que estamos acostumbrados a vivir y de la que nunca se habla.

¿Por qué decidiste hacer un corto sobre este tema?

En México y en muchos otros países sigue dominando la intolerancia y la represión para poder pertenecer, ya sea a un trabajo, al grupo de niños populares en la escuela o a una sociedad en particular. El abuso entre niños es más común de lo que creemos y pocas veces se tratan estos temas. Lo que me interesa al tocar el tema es abrir la conversación acerca de una problemática que muchas veces es considerada un juego y que años después, el niño o niña afectado conceptualiza como abuso.

¿Cuál era tu misión al plantear en pantalla este problema?

La relación entre los cuatro personajes de la historia representa de cierta manera la sociedad en la que vivimos. Un empleado decide sacrificar a su hijo para que su jefe no lo corra del trabajo. El hijo del jefe no acepta su homosexualidad para no ser rechazado por su papá. El hijo del empleado es abusado por el hijo del jefe y no le queda otra opción más que pretender que no pasó nada y que todo siga igual. El motor que guía las relaciones de muchas personas es la culpa. Mi exploración en este corto al jugar con la temporalidad de la narrativa al comienzo es cuestionar “¿cómo sería todo si decidimos no suscribirnos a la culpa?”.

¿Cuál es tu punto de vista?

Debe haber educación y discusión acerca del abuso entre adolescentes y niños. Aunque parece un juego a esa edad, es la causa de traumas psicológicos en la vida adulta.

¿Cuál fue la reacción al corto?

Justo después de presentarlo en el festival de SXSW, una señora se me acercó en lágrimas para decirme que la había conmovido de sobremanera. A pesar de ser crudo, el público se identifica con los personajes y abre la discusión sobre experiencias similares en la infancia de los espectadores. Todos alguna vez vimos pornografía a esa edad o jugamos al doctor.

¿Cuáles deberían ser las repercusiones ante una situación así a tu parecer?

Me parece más importante hablar de educación que de castigos. Creo que justo el gran problema al que nos enfrentamos hoy en día es a la represión y a que la mayoría de estos casos, por más sutil que sea el abuso, no salen a la luz.



¿Cuál, a tu parecer, es el mayor problema con este tema? ¿Que la sociedad lo considera tabú? ¿Que los niños no tienen suficiente información para reaccionar? (…) Háblanos sobre esto

Poco a poco la sociedad está empezando a despertar sobre temas de abuso. Desde el movimiento “metoo”, a salir a la luz con documentales después de décadas de abuso a niños por parte de algunos famosos. En el mundo “desarrollado” tenemos la fortuna de poder hablar de esto mientras que en el Medio Oriente, África, Asia, e incluso en pueblos de México sigue habiendo matrimonios infantiles, embarazo adolescente y sobre todo la defensa a los “Usos y Costumbres” para proteger a los abusadores de ser juzgados.

¿Tienes algún proyecto planeado para el futuro? Cuéntanos sobre ello

Estoy en la etapa de financiamiento de una película que trata sobre las falsas expectativas con las que crecemos desde niños y la imposibilidad de ser felices gracias a la continua decepción que nos genera la realidad objetiva en la que vivimos. ¡Prometo mantenerlos al tanto…!

