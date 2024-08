La curiosa manera en que Michael Jackson escribía sus canciones

Hoy, 29 de agosto de 2018, Michael Jackson estaría cumpliendo 60 años si no hubiera muerto en junio de 2009, a causa de una sobredosis de medicamentos. El rey del pop, como sabemos, tuvo una carrera musical desde muy pequeño con Los Jackson Five, grupo que su padre manejaba, en donde hacía la voz principal. Junto a sus hermanos Jermaine, Tito, Marlon y Jackie dio esos primeros pasos en la tarima y entonó las primeras canciones.

Poco a poco fue ganando terreno y convirtiéndose en uno de los más importantes en la banda, tanto así que en 1985 decidió emprender su camino en solitario alejándose de sus hermanos. Michael presentó a lo largo de su carrera artística 10 discos de larga duración que le otorgaron nombres como ‘El Rey del Pop’ y ‘Space Michael’. Sin embargo, también pasó por varias dificultades como manifestar vitiligo en su piel y padecer problemas mentales como trastorno dismórfico corporal. Estas enfermedades le hacían tomar medicamentos fuertes a los cuales generó dependencia y que terminaron llevándolo al cajón por una sobredosis de propofol y benzodiazepina.

Dejando de lado su vida y sus percances, es innegable el legado musical que dejó MJ en la música. Al artista estadounidense en su película HIStory se le veía tocando el piano, el sintetizador, la guitarra, la batería y otras percusiones. Podía hacerlo, aunque con un conocimiento básico de cada instrumento. La genialidad del rey del pop nunca estuvo en el conocimiento teórico o práctico de la música.

Como varios genios musicales, por ejemplo Thom Yorke de Radiohead o el ex Beatle Paul McCartney, Michael Jackson entendía y hacía música a su manera. Desde muy pequeño fue presionado por su padre Joe Jackson para que escuchara canciones y sacará adelante así su carrera musical. Presión significativamente mayor a la que había sobre sus hermanos. Este entrenamiento forzado le entrenó el oído musical a Michael y cuando pudo componer sus canciones lo hacía a través de su voz únicamente.

La fórmula de rey del pop era grabar su voz interpretando cada instrumento por separado y después juntar todas las pistas al tiempo para que crearan una canción. Así creaba los demos MJ, haciendo la melodía de los pianos, la voz y la guitarra; y la base rítmica del bajo y la batería; además de cualquier elemento que se imaginara (como samples o coros) solo con su voz. Si aún no has visto el demo de “Beat It” donde muestra su fórmula mágica de componer escúchalo aquí abajo:

Además de tener el oído para poder imitar cada instrumento, Michael era muy bueno haciendo beatbox. Algunas veces se le vio haciéndolo en estrados judiciales a modo de defensa de su proceso creativo porque algún otro artista pensaba que el rey del pop lo estaba plagiando en sus canciones. Otras veces lo hacía en las entrevistas que tenía o en los documentales/películas donde era personaje secundario o principal. Aquí hay una colección de esos momentos para que te deleites con el beatbox del artista que partió la historia del pop en dos:

“Tabloid Junk” en una entrevista para PTL (1975)

This Girl is Mine en un juicio en México (1993)

Who is It en el mismo juicio en México (1993)

Billie Jean en el documental Living With Michael Jackson (2003) (Minuto 3:38)

https://www.youtube.com/watch?v=qpNjOSokkdg

Wanna Be Startin’ Somethin’ en la película This Is It (2009)

Who is It en una entrevista con Oprah (1993)

Billie Jean en un juicio en México (-)

***



