La depresión es nuestro mejor amigo: Mira el nuevo video de Lázaro Cristóbal Comala

A veces pienso que vivir solo es una de las más grandes recompensas al hombre. No solo en ese sentido milénico y aspiracional donde estás alejado de tu familia sumido en el fondo de un departamento sin la renta pagada. Hablo de estar solo dentro de uno mismo. Porque siempre estamos acompañados de alguien más. Algunos más que otros. Y quizás, después de todo, la verdadera recompensa es saber vivir a partir de dos. “Hacemos comida para dos, lavamos el doble de trastes, pagamos pasaje para dos, los aceptamos”, me dice Lázaro Cristóbal Comala; duranguense y parada obligada en la escena del folk mexicano vía email.

A lo largo de 2018, estando en un lugar personal particularmente obscuro y profundo, Lázaro Cristóbal Comala escribió Samuel, una carta a la orfandad, a la salud mental y al compromiso fallido en clave de folk western duranguense, ese que aprieta los nudos en la garganta acompañado de una cerveza de un litro. Ese que abre una sonrisa cuando las lágrimas siguen sin secar en el cachete. Ese que se ha convertido en una de las maneras más genuinas y directas de contar las cosas en territorio nacional. El track que se encarga de darle cierre al largometraje de estudio del niño triste de Durango —uno de los discos más relevantes de la música independiente latina del año en turno— lleva por nombre “The Ballad of Bono Corona”, un tema bien cargado de emociones donde Daniel [nombre real de Lázaro] se clava de lleno en una reflexión sobre su enfermedad clínica (distimia) con lo que ello implica para su persona y la de su amigo Bono Corona en un domingo de bajón.

El video es obra de José Luis Isoard; encargado de obras hermosas como “K en el Abismo” de Belafonte Sensacional o “Mira si no es un buen día para naufragar” del propio Lázaro junto a Pablo Perro. Y camina en el mismo sentido de la canción, ahondando en la introspección de nuestra propia salud mental. “La pregunta es la siguiente: si la ansiedad y la depresión fueran personas, ¿cómo serían?”, cuestiona José Luis. Daniel responde: “Yo interpreté a esos personajes como la persona que no me deja en paz todo el día: desde que me intento levantar para ir a trabajar y me convence de no hacerlo. Esa persona encima de mí es Lázaro (recordar por favor que yo soy Lázaro sólo el 25-30% del año). Lázaro es ansiedad y depresión materializadas: con su propósito egoísta de que yo valga mucha verga para que él pueda hacer canciones”, dice quien el año pasado tuvo que afrontar la intención de quitarse la vida en cuatro ocasiones y que ahora repite en el coro: “¿Quién decide quién puede dormir y quién no? Un domingo vacío que huele a suicidio”, como harakiri emocional de quien entiende y extiende de maneras poco acostumbradas el tabú de la salud mental.

Sobre el trabajo visual, José Luis dice que a la música y las letras del Gallito “les sobra el video”, pero Lázaro cree que “José Luis tiene la virtud de que cada idea que presenta para un video resulta siempre conectada con lo que me sucede entonces; o bien: encuentra algo en mi canción que yo no veo hasta que él me lo dice. Nos pasó con ‘Mira si no es un buen día para naufragar’ y nos volvió a pasar con ‘The Ballad of Bono Corona’. Él busca que las canciones lo llamen”; cierra Jose Luis.

Por último, es necesario hablar del otro personaje en la sala, Bono Corona, uno de los amigos cercanos al ídolo de la balada punk duranguense en la Ciudad de México, quien también lucha en su día a día junto a su otro yo clínicamente jodón. “Hay aún otra conexión entre el concepto del video y la historia de la canción que me parece importante resaltar: la balada habla de mi amigo Bono, cuyo pseudónimo o heterónimo es Trupii, un monstruo-extraterrestre-godín que todos los días lucha contra la depresión y contra las ganas de morir”, dice Daniel.

Y sí, quizás al final la soledad está sobreestimada. Quizás la depresión y la ansiedad son nuestros mejores amigos, y haya que dialogar con ellos y entenderlos a ellos de manera constante como Daniel con Lázaro y bono con Trupii. Mientras, mira el video de “The Ballad of Bono Corona” a continuación.

