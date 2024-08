La disonancia entre el futuro y la nostalgia del Festival Aural

En el arte, las tendencias vanguardistas suelen llevar consigo cierto estigma de ser raras y pretenciosas, inclusive ridículas, ya que escapan de las convenciones para tratar de encontrar nuevas maneras de expresión. Pueden pasar décadas y muchas corrientes de vanguardia siguen sin ser comprendidas y terminan por ser ignoradas.

Sin embargo, en la música no ocurre este fenómeno de manera tan clara. Por supuesto, hay ciertos actos de ruido y performance que son considerados de máxima pena ajena, pero en términos de sonidos puros, el vanguardismo cumple su función de encontrar nuevas maneras de expresión que, con el tiempo, se vuelven parte del léxico de esta disciplina. Tonalidades, herramientas y ejecuciones llegan incluso a los niveles más altos del pop comercial para hacer música más fresca. Pero la vanguardia no para y es por eso que el ciclo de incomprensión y adopción continúan de la manera en que lo han hecho.

El Festival Aural no es un evento dedicado por completo a la vanguardia sonora porque es difícil definir qué es la vanguardia. Más importante definir lo que ha sido, ya que lo que visionario para algunos es un sonido viejo y masticado para otros. En nuestra entrevista, el director del festival, Rogelio Sosa lo define como «un festival de música creativa», que celebra varias vertientes que en su momento llegaron a ser aquellos sonidos que nadie vio venir y que continúan inspirando a que músicos de todo el mundo sigan buscando una respuesta que no tienen clara.

Así mismo encontramos a unos Godspeed You! Black Emperor redimidos desde hace años como padrinos y máximos ejemplares de un movimiento amorfo de música instrumental denominada «post rock» y de la cual han huido en varias ocasiones para producir sonidos que balancean el pesimismo de un mundo al colapso y la esperanza de una nueva mañana. Está Kim Gordon, quien vaciló entre el rock y las diferentes escuelas de arte y la cultura popular por tres décadas con Sonic Youth y ahora explora diferentes intersecciones entre la improvisación y las melodías, como con su proyecto con Bill Nace, Body/Head. Encontramos a una figura como Roscoe Mitchell, quien encarna y desafía las tradiciones del free jazz; a Philip Jeck quien reconfigura constantemente lo que la música digital puede comprender; también lo vemos en Lightning Bolt, quienes manejan un sonido en constante fricción entre el virtuosismo y el caos. Lo encontramos en todo el cartel.

Aproximándose cada vez más a la marca del décimo aniversario, el Festival Aural se mantiene como la máxima fiesta en México de estos tipo de música; una de audiencia limitada que crece conforme más fans de todas las edades llegan a estos sonidos ya que algunas de estas figuras se aceptan en el mainstream o su clavadez los ha llevado a rincones recónditos de los cuales ya no quieren regresar.

En un país donde la cultura, tanto alta como baja, se deja llevar por establecer legados populares y s deja apantallar por la nostalgia, es difícil ver para delante. Aunque el futuro no se vea claro, Aural nos da una nueva edición para celebrar el antes y el después, pero sobre todo el futuro.

Noisey: ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás?

Rogelio Sosa: Pues estresadón. Siempre estamos en el mismo dilema de la cuestión presupuestal. No tenemos un financiamiento privado ni un patronato. Somos en realidad como tres personas que estamos trabajando en esto y dependemos de presupuestos federales. Siempre sale, siempre ha salido, pero no deja de ser un momento estresante. Al mismo tiempo hay que sacar para la renta, entonces estamos desbordados de trabajo. Pero bien, también llevo 15 años haciendo esto, entonces ya me la sé. Ni me paniqueo, me estreso pero no para tanto. Si alguien hiciera esto por primera vez y lo agarrara así, lo cancelaría, diría «ya valió madres».

¿Sientes que por la naturaleza del festival hay un tope de gente que podría estar interesado en asistir a los conciertos? ¿Sientes que hay un tope del que no se puede rebasar?

En redes sociales sigue creciendo ese tope. Hemos ido expandiendo, cada que metemos un artista de cartelera, se expande más. Obligas un poco a la gente que vea que hay más. Por supuesto también tenemos una labor en redes y de difusión para explicar todo lo que traemos. De nuestros seguidores, seguro hay algunos pasivos que no irán porque no les gustó nada o porque están esperando a Sleep o Electric Wizard o que esperan algo como Melvins, o que esperan que traigamos de nuevo a Ryuichi Sakamoto. Casi lo que tiene Aural es que no es un festival de línea clara. No es Mutek o Vive Latino o Corona Capital, son festivales enormes que tienen muy claro eso. Aural es un festival de pluralidad y diversidad que todos los proyectos tienen una vocación que no capta tanto público. Tienen que ver pero no.

Claro, si mañana Philip Jeck anuncia un disco en colaboración con Godspeed You! Black Emperor, aunque sean muy diferentes, no creo que los fans de uno u otro estarían enojados por eso.

Yo creo que Aural es un proyecto que dentro de esta pluralidad volverse ventana para que la gente que no pueda salir tenga acceso a estas cosas seinales. El otro día vi una discusión en Facebook de «¿por qué los festivales de vanguardia solo traen a la vanguardia de los noventas?» y es un comentario válido. De entrada es difícil en términos muy prácticos que un chavo se pueda pagar un boleto de 500 pesos, entre los 20 y 25 años. Más allá de eso, también las trayectorias son importantes, ver a las bandas y los artistas que siguen tiene mucho valor y es algo que valoro mucho como artista. Creo que esta carrera más allá del talento y la innovación, es más bien una carrera de resistencia [ríe], es un maratón. Es a ver quien llega al final, no importa si en último lugar y quienes llegan tienen mucho mérito. Bandas que llevan juntos 20 años, no mames, y es lo que se celebra en Aural y se resalta. La media de Aural es bastante alta, tenemos artistas que están entre los 20 o en los 50 o 60.

¿Aún te llevas sorpresas de lo que resulta conocido y lo que no para los asistentes?

Yo no pensé que le fuera a interesar tanto Godspeed a la gente. De repente se filtró que iban a venir y vi un montón de posts y dije «ay güey, si va a estar grande.» Había visto unas listas como de quien tiene que venir al Corona y eso es lo que mucha gente pide. Está padre, es bueno que nos ayude a captar atención y que se fije en lo demás. Es la estrategia y es lo que nos interesa más que nada. Que padre Godspeed y que padre Kim Gordon pero lo fuerte está en otro lado y hay cosas increíbles.

¿Qué retos se presentan hacer un Aural en 2017?

A diferencia del año pasado que apenas y lo sacamos, este tiene menos presupuesto pero fue planeado con más antelación. Esa planeación es indispensable porque te permite agarrar bandas más importantes. Aural es un festival de muchos one-offs, no agarramos a artistas que giran y nos ha funcionado bien, pero eso es difícil a veces; es para que el artista vuelva a ensayar, nos cobran eso.

Creo que va a estar padre, la curva que te va a llevar de miércoles a domingo, si tienes tiempo. Esperamos que la gente tenga una buena experiencia, Aural es un festival de experiencias, más allá de la experiencia es estar con gente que le gusta esa música y de buenas producciones y lugares íntimos donde se pueden presentar los artistas, sentirlos cerquita. Nos pudimos ir al Plaza, pero es padre verlos cerca. Esas cosas creo que son importantes.

También vas a tocar por primera vez en el festival que diriges.

Me convenció Paco [Barba], nunca lo he hecho en mi vida. Es un switch medio esquizoide, porque estás «está entrando aquí, a ver es que se está quejando de esto y el PA no llegó». Entonces Paco me dijo que Rob Mazurek quería colaborar a alguien y escuchó mi música. Pero Paco me dijo que se encarga de todo esa mañana, que además es el día que toca Godspeed, imagínate. Es un buen ejercicio, te cuadra, te hace querer ensayar, a ver que tal.

Mencionaste que el festival depende de presupuestos públicos. ¿Cómo reciben las instituciones culturales gubernamentales un proyecto como este?

Es una lástima porque en México se ha sacrificado y mermado el apoyo a la cultura alternativa y urbana. Otra vez va otro homenaje a José Emilio Pacheco; no mames, estos güeyes ya están muertos, ya tienen toda su obra publicada. Que pedo con las culturas jóvenes y lo que hacen de ese lado es un pinche festival de rock en tu idioma. No encuentran ese punto que llevamos promotores que hacemos esto. Pasan de la alta cultura a la cultura popular y las culturas alternativas que promovemos nosotros y necesitamos del apoyo público. Esto tiene que cambiar.

