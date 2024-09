La diversidad de la selección de Filipinas

La diáspora filipina ha producido una mitad de The Neptunes, un cuarto de Metallica, dos sextos de The Avalanches, un integrante de los Black Eyed Peas, y al «Louis Armstrong del scratching.» Pero, ¿filipinos en el futbol? No tantos.

Los «Azkals» nunca han calificado a una Copa Asiática, mucho menos han estado cerca de una Copa Mundial. Todo eso podría estar a punto de cambia gracias a un entrenador germano-estadounidense y a un equipo cuya más reciente alineación incluye jugadores nacidos en Suiza, España, Dinamarca, Alemania, los Emiratos Unidos, Australia, Austria, Londres y Surrey. Desde Neil Etheridge en la portería hasta Philip Younghusband en al ataque (ambos nacidos en el Reino Unido), la Federación Filipina de Futbol ha conformado lo que podría ser llamado uno de los equipos de futbol más internacionalizados que jamás se hayan visto. Nueve de los 11 jugadores en la alineación titular de su juego clasificatorio a la Copa del Mundo nacieron fuera de las Filipinas.

Pero aquí no hay un escándalo al estilo de los jugadores de Timor. Lo que se está realizando es una genialidad administrativa que involucra recorrer el mundo en busca de jugadores talentosos con herencia filipina.

«Desde luego, siempre habrá unos cuantos que cuestionen a los jugadores por no ser filipinos en su totalidad», comentó el mediocampista australiano-filipino Iain Ramsay para VICE Sports. «Pero no importa que sean mitad, un cuarto, o tres cuartos, nos consideramos filipinos, y estamos honrados por representar al país.»

Recién juntados en Corea del Norte para su juego clasificatorio a la Copa del Mundo este jueves frente a la nación anfitriona, los «Azkals» se han convertido en el caballo de Troya que deposita occidentales en el corazón del Reino Ermitaño. (Aunque Pyongyang ha abierto sus fronteras a los turistas sigue recibiendo una fracción del número de visitantes en la Antártida).

«Realmente no tengo idea cómo será todo en Corea», dice el amigo bávaro-filipino de Ramsay, Stephen Schröck, mientras los jugadores se preparan para despegar. «Pero estoy seguro que la gente será amigable. Somos invitados, y respetaremos sus posturas políticas; intentaremos adaptarnos.»

«Sé que son estrictos con cualquier tipo de dispositivos que tengas en el aeropuerto», añade Ramsay. «A cualquier lugar que vayamos nos acompañará un guía turístico.»

El defensa Amani Aguinaldo. Foto por EPA.

Schröck, de madre filipina y padre alemán, actualmente juega en la segunda división alemana con el SpVgg Greuther Fürth, lo que lo convierte en el jugador más renombrado del equipo.

Ha estado con los «Azkals» desde 2011, pero comenzó su carrera internacional con los equipos sub 18, 19y 20 de Alemania. Su decisión de cambiarse con los «Azkals» causó algunas complicaciones hasta que la FIFA decidió ser menos exigente con su política de seleccionados internacionales a finales de la década pasada.

El entrenador de los «Azkals» sabe todo sobre la lealtad dual. Thomas Dooley —ex seleccionado internacional de los Estados Unidos— nació y creció en Alemania Occidental, y jugó como líbero para los gigantes de la Bundesliga, Bayer Leverkusen y Schalke a mediados de los 90. (Su padre era un soldado estadounidense que trabajó para Alemania en la Guerra Fría).

Dooley cree que las Filipinas tiene un enorme potencial en casa sin explotar. «Podríamos tener un lugar como Argentina donde desarrollaríamos muy buenos jugadores», dijo recientemente a ESPN FC.

Schröck está de acuerdo. «Hay una gran influencia de EE.UU por el baloncesto, el hip-hop y todo eso. Pero el futbol está llegando, y algún día será el deporte número uno en las Filipinas, de eso estoy muy seguro.»

Sin embargo, hay mucho camino por recorrer. El combinado filipino sub 23 acaba de regresar de los Juegos del Sureste de Asia sin haber obtenido un solo punto.

El clima y la infraestructura en el archipiélago presentan un gran desafío para los jugadores. «Con todos los tifones y las fuertes lluvias es casi imposible mantener campos de pasto natural en buen estado», comenta el delantero Kenshiro Daniels. El joven de 20 años originario de Irvine, California (cuyo padre era un peleador de acción hollywoodense) ahora juega como profesional en Manila.

«Cuando llegué por primera vez, mis primeros juegos fueron sobre pasto salvaje, y cuando llovía todo se volvía un desastre», dice Daniels. «No había forma de que se pudiera entrenar o jugar bien. Pero desde entonces, ha habido canchas artificiales, lo cual nos ha ayudado bastante y el futbol ha crecido desde que llegué hace tres años.»

Daniels es uno de cuatro norteamericanos que juegan para el Kaya FC, que terminó en cuarto lugar en la United Premier League de Filipinas. Cada equipo tiene a dos jugadores locales por cada jugador importado. Pero se trata de una competición opacada por las ligas de Japón y Qatar. Además, su equipo más ganador no obtiene un lugar en la Liga de Campeones de Asia.

Una victoria de los «Azkals» en Pyongyang ayudaría a fomentar el futbol en casa. Podría disparar al equipo al primer lugar de su grupo, o al menos acercarlos a un debut en la Copa Asiática.

Pero, mientras que las Filipinas ganaron sus primeros dos encuentros, fueron apaleados 5-1 en casa por Uzbekistán el mes pasado.

De todos modos, un puesto en la Copa Asiática sería una recompensa justa para una década de mejoras graduales. Las Filipinas han subido del lugar 191 en la clasificación de la FIFA al lugar 134. Después de una década de ascenso, el éxito es inevitable, o al menos merecido.

«Esta generación puede hacer posible muchas cosas», dice Schröck. «Podemos hacer que el futbol sea muy popular. Pero depende de nuestros logros. Los chicos y yo siempre damos lo mejor para que nuestro país esté orgulloso. Es una promesa.»

«Solo Dios sabe qué tan lejos podemos llegar.»