La electrónica y humor oscuro de Essaie pas previo a su presentación en NRMAL 2018

Lo de Essaie Pas es el humor negro, el sci-fi y la relación de la música con otras disciplinas como el cine y la literatura. Marie Davidson y Pierre Guerineau viven en Montreal y han sacado cuatro discos en diferentes sellos: Tout es jeune, del 2012 en Temerer Records; Nuit de noce, del 2013 en Malditos Records; Demain est une autre nuit, del 2016, y New Path, de este 2018, ambos en DFA.

La música de Essaie Pas funciona en la pista de baile y también como soundtrack de casi cualquier actividad si te late el sonido sintético y atmosférico. Pero si la música electrónica no es lo que regularmente está en tu playlist, igual son una buena opción para entrarle a algo diferente e interesante.

Llevan un buen rato experimentando, buscando nuevas formas de hacer música. En sus composiciones predominan las texturas atmosféricas, ritmos hechos con sintetizadores y un ambiente que bien podría musicalizar cualquier película de ciencia ficción de una manera precisa. Es una tipo de techno no tan espeso que ha heredado algunos elementos de proyectos electrónicos oscuros, mismos que fueron considerados futuristas, como The Human League o Cabaret Voltaire. Con letras que refieren a temas de fantasía, obsesiones y el vacío de la posmodernidad, la música de Essaie Pas es intensa y delicada al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que no se toman demasiado en serio a ellos mismos.

A través de Skype, charlamos con ellos y esto fue lo que nos contaron sobre su disco más reciente y sus procesos creativos. No te pierdas su set en el festival Nrmal, el próximo sábado 3 de marzo.

Thump en Español: ¿Cómo se dieron cuenta que son buenos haciendo música juntos?, ¿lo descubrieron ya siendo pareja o al revés?

Marie: Hacer música juntos nos llevó a ser pareja, al principio éramos amigos, compañeros de proyecto, pero eventualmente descubrimos que lo nuestro era algo más que hacer música juntos.

Pierre: yo recuerdo que fue casi al mismo tiempo de que iniciamos el proyecto que nos dimos cuenta que había algo más allá que compartir los procesos creativos.

¿Cómo fue que terminaron con DFA Records?

Marie: Nos bookearon para abrir un concierto de una banda de post industrial que se llama Factory Floor, pero nunca los conocimos, sólo les abrimos una vez.

Pierre: Tocamos con ellos gracias a que uno de los miembros de la banda le gustaba nuestra música y nos pidió que les abriéramos un show. En ese entonces estaban firmados en DFA y así fue como llegamos a los oídos de Jonathan Galkin, co fundador de la disquera, a quien le llamó la atención nuestro sonido. Fuimos a Nueva York a conocerlo y el trato fue muy sencillo, ya que compartimos el mismo amor por la música, cualquier tipo de música, electrónica, experimental, rock, ellos son muy abiertos como sello, así que encajamos bien tanto a nivel personal como musical.

¿Nos pueden contar alguna experiencia significativa sobre la grabación de su primer disco?

Pierre: Para mí, era la primera vez que hacía una pieza completa con Marie, además fue especial porque fue un lanzamiento en cassette, no estoy seguro de que a gente lo escuche aún pero creo que su importancia está en que fue la primera vez que nos sentimos como un proyecto bien formado.

Y hablando sobre su más reciente producción New Path, que está basada en la novela de Philip K. Dick, «A Scanner Darkly», ¿qué es lo que más les gusta de este libro que decidieron tomarlo como punto de partida para crear?

Marie: Decidimos hacer un disco basado en este novela porque pensamos que va mucho más allá de los tiempos en que fue escrita, y es un reflejo de y resumen del clima político y sociológico que estamos viviendo actualmente. También encontramos varios aspectos divertidos en el libro, tiene un gran humor negro y nos encanta la forma narrativa del autor. Pensamos que al mismo tiempo es una obra profunda, triste, con un tema pesado, pero gran sentido del humor. Tomamos esta decisión porque comenzamos a hacer una canción nueva y constantemente hacíamos referencias al libro, entonces pensamos que si eso nos estaba inspirando, lo mejor era hacer un disco completo con esta referencia.

Pierre: Muchos de los temas que trata el libro son muy cercanos a nuestra sensibilidad, como por ejemplo el tema de la adicción a las drogas. También creemos que el libro es muy contemporáneo a pesar de que fue escrito en 1977, aborda por ejemplo el tema de los medios de comunicación con sus noticias falsas y la vigilancia masiva, y cómo todo esto está provocando un aislamiento entre la población o que se instalen en ciertos «nichos de realidad». Creo que el internet y las redes sociales acentúan esto, que sigan creciendo estas burbujas o «cámaras de eco», como las llamo. Por eso nos gusta mucho el libro y decidimos usarlo de base para el disco.

¿Están clavados con la literatura en general o sólo leen ciencia ficción?

Marie: Claro que nos encanta la literatura, de hecho el nombre de nuestra banda es una referencia al escritor americano Chales Bukowski, es su epitafio: «no lo intentes» y lo tradujimos al francés. Ambos nos hemos sentido siempre influenciados por la literatura, tanto a nivel personal como en el proyecto.

Pierre: Como artistas definitivamente estamos constantemente inspirados por los libros, el cine, conceptos teóricos, incluso emociones y la música que hacen otras personas.

Respecto a su proceso creativo, ¿cuáles son su herramientas favoritas para producir?

Marie: No tenemos un «favorito», simplemente usamos lo que tenemos a la mano, mezclamos análogo con digital, hardware y software. No es que seamos unos «gear freaks» o fetichismas de algún tipo de instrumento.

¿Qué tipo de fuentes les gusta más samplear para crear su sonido?

Pierre: En realidad sampleamos lo que sea, por ejemplo para «New Path» sampleamos nuestras voces, sonidos de sintetizadores, de cualquier cosa que nos encontrábamos en YouTube…

Marie: También sampleamos sonidos de nuestro disco anterior.

Pierre: También nos gusta samplear sonidos de música clásica, a veces un fragmento de un programa de radio. Y bueno, el sampleo es un primer paso pero el procesamiento del sampleo es otra cosa, puedes tomar cualquier material de fuente, transformarlo y procesarlo tanto que ya no puedas reconocer cómo era originalmente. El audio es muy elástico, nos gusta pasarlo por diversas herramientas y modificarlo, estirarlo, puede tomar muchas formas y eso es lo que más nos gusta de hacer música, que la posibilidades son infinitas.

¿Cuáles son los puntos más destacados de su evolución como músicos, a lo largo de estos cuatro discos que han publicado?

Marie: Personalmente, considero todo lo que hago en el momento, un evento destacado puede ser por ejemplo el soundtrack para una película que estuvimos grabando hace unos días, pero el siguiente mes eso podría cambiar. Tratamos de no ser nostálgicos, nos gusta más vivir en el presente. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos cuatro discos, es que si trabajamos duro somos libres de hacer cualquier cosa que nos guste.

