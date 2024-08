La evidencia de Beatriz Morales | INTERROGATORIO

Beatriz Morales

i. Credenciales de la Artista

Nacionalidad: Mexicana

Año: 1981

Disciplinas: Artista plástica

Estudios: Autodidacta

Inspiraciones: Vivir entre el caos de la CDMX – y el playground de Berlín.

ii. Declaración

La importancia de tener más información y la problemática de interpretar según la verdad de cada quien, es uno de los temas más recurrentes en mi obra. Yo no me considero una artista política, sin embargo mis obras están basadas en situaciones específicas de tono violento.

Utilizo como recurso manchas como primer gesto para comenzar cada obra. Tengo una obsesión por las manchas, para mi representan un lenguaje muy completo, siempre obstruyen una superficie inferior lo cual crea una fricción automática que me remiten a lo oculto, lo sucio, una marca, una sombra, un objeto diferente al resto, un acto de negación, el accidente incómodo. La mancha de color obstruye justo en el punto clave de la imagen que tiene la información completa. Por ejemplo en mi serie «Hidden Truth» (verdad oculta) aparecen personajes que nos dan la espalda, no podemos identificar ni su rostro ni su origen, ni el contexto, sabemos que está pasando algo, pero no exactamente qué. Es un misterio que permanecerá sin respuesta.

Atlas 3D, 300 x 300 x 120 cm. Acrílico sobre tela y hule espuma, 2016 Foto: Chiara Bonetti

iii. Personal e intransferible

Bache artístico:

Tengo ambliopía, por lo que me es imposible enfocar con mi ojo izquierdo así que utilizo un parche solo al trabajar, básicamente como un pirata, se vuelve bastante complicado cuando tengo que trabajar por muchas horas. Aunque tengo que admitir que hay veces que me cubro el otro ojo para aprovechar el efecto. Así que los cines 3D no son para mi.

Es un pequeño impedimento físico que lo llevo bastante bien, sin embargo el verdadero reto en la profesión es el entender que el mundo del arte no tiene nada que ver con la historia romántica del caballete y el mecenas que algún día descubrirá tu talento. Empezar a entender el sistema del arte puede ser bastante abrumador pero sí existen caminos que me han permitido enfocarme en lo que realmente me interesa. En esta profesión se chambea muy duro y no basta con tener un crecimiento creativo, hay que saber muchas otras cosas.

Siempre hay que estar listo y con una pizca de suerte.

En el estudio de Berlín Foto: Chiara Bonetti

Parteaguas:

Tratar de ser independiente no significa tener que trabajar en solitario. Esta es una de las mejores lecciones que he aprendido y se dio en gran parte a que desde hace 8 años vivo en Berlín. El nivel de intercambio en esa ciudad va más allá del talento y creatividad – también es cultural. La colaboración se ha convertido en algo vital para mi. Un ejemplo es mi colaboración con la banda Austro-Húngara-Galesa, «GODS», Bensh Zombori me invitó a diseñar la imagen visual de su proyecto y sin darme cuenta ya estaba dirigiendo mi primer video musical para su canción Pompeii, haciendo vestuario pensando en sonidos y colaborando con más creativos.

Fue muy emocionante dejar el pincel por un rato y enfocarme en colores, sonidos y texturas. Solo así se van abriendo nuevos panoramas que evidentemente se ven reflejados en mi obra que cada vez coquetea más con lo abstracto y lo tridimensional.

En el estudio de Berlín delante del Hidden Truth Copper. Foto: Chiara Bonetti

Consejo al tú del pasado:

Recordar con más frecuencia que sentido tiene para mi hacer arte.

Choose your struggles!

iv. Rastreo

Pronto estaré en una residencia de artistas en Beirut Líbano, BAR, trabajando 2 meses con otros artistas residentes, estoy más que lista para entregarme a ese intercambio cultural. Definitivamente va a marcar una nueva etapa en mi carrera.

Galería Obra Negra presentará obra del 2014-2017, curaduría a cargo de Michel Blancsubé

Inauguración: como parte Gallery Weekend CDMX el jueves 21 de septiembre

La exposición permanecerá hasta el 4 de Noviembre.

Obra Negra:

Emilio Castelar 230, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11550

Sigue el caso a fondo en el sitio de Beatriz y en su Instagram.

Evidencia extra:

OBRA NEGRA es un espacio-vitrina activo 24/7, que promueve y difunde el trabajo de artistas mexicanos con carreras jóvenes y establecidas. Este espacio se distingue por fomentar procesos creativos y hacerlos visibles en un espacio que, como su nombre lo indica, se encuentra en constante estado de construcción.

HIDDEN TRUTH, Dinamita 2. Acrílico sobre lienzo 160 x 120 cm. 2017 Foto: Chiara Bonetti

Su peculiar escaparate con aspecto de nevera, permite que el transeúnte observe estos interesantes procesos de creación que se renuevan cada mes y medio, dejando espacio para la construcción de un nuevo proyecto.

HIDDEN TRUTH, Dinamita 3. Acrílico sobre lienzo 160 x 120 cm. 2017 Foto: Chiara Bonetti

Obra negra es una propuesta alternativa de la galería LTB ART que se especializa en discursos conceptuales de creación interdisciplinaria como fotografía, video, instalación, pintura, escultura y cerámica, y cuya labor paralela consiste en impulsar las trayectorias de jóvenes curadores y críticos.

