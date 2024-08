La extraña carta de “perdón” de la Policía de Maine a Marilyn Manson tras arrestarlo

El pasado 29 de julio el antichrist superstar se encontraba en el Impact Music Festival en el estado de Maine en EE.UU. en una fecha más de su gira junto a Rob Zombie. Mientras esperaba su turno para presentarse, no tenía su maquillaje y el oficial Curtis Greiner lo confundió con un fan colado en el backstage y procedió a arrestarlo. Poco después lo reconocieron y liberaron.

Esta oportunidad la tomó el controversial artista para postear en Instagram un video con “No me gustan las drogas (I don’t like drugs)” como descripción mientras fumaba marihuana.

https://www.instagram.com/p/Bl1xOBOHx4l/?taken-by=marilynmanson

Después, en otro post, escribió “Pero le gusto a la policía (But the cops like me…)” mientras le ponían las esposas jugando con su canción “I don’t like drugs, but they like me”.

https://www.instagram.com/p/Bl1zjwOlSeX/?taken-by=marilynmanson

La policía no se quedó atrás y sacó el siguiente comunicado con el mismo tono de chiste para reivindicarse con la comunidad musical en su página oficial de Facebook.

“Con el fin de evitarnos un montón de llamadas, queremos informar que Marilyn Manson simplemente fue esposado y liberado inmediatamente después.

El agente Curtis Grenier, conocido por escuchar únicamente Enya y un poco de Oasis, se encontraba en el backstage del Impact Music Festival. No reconoció al Sr. Manson sin su maquillaje. Nuestras disculpas.

Después, cuando se acercó a Rob Zombie, se escuchó decir al agente Grenier “nunca le he visto en ‘The Walking Dead’, así que no creo que sea para tanto”.

Grenier ha sido relevado de tareas en el backstage de conciertos durante el futuro cercano. El jefe ha determinado que Grenier puede trabajar en backstages únicamente de Lord of the Dance (espectáculo de baile celta) o cualquier cosa relacionada con Disney.

Deja tus manos quietas, deja a otras personas en paz y se amable con los demás. Estaremos ahí. Con las personas bonitas (“The Beautiful People”)”

