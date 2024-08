La figura de acción mexicana de Jesús es un completo rockstar

Artículo publicado por VICE México.



Una figura de acción de Jesús toma las redes de Instagram como la tormenta salvadora de pecados que necesitamos los millenials y la generación Z de hoy en día. Aderezando la realidad donde AMLO es presidente electo de México y Trump de Estados Unidos, donde las cosas no podrían ser más extrañas, llega Yisus a poner orden sobre los pecadores.

Mostrándose como un tipo aficionado al fotoperiodismo, los tacos, el cine, la irreverencia y extremadamente fanático del fútbol —como lo mostró durante el mes del mundial—, gracias a esta cuenta de Instagram ahora es posible ver cómo interactuaría Jesús con nuestra vida diaria. Y lo hace muy bien.

Marco Castillo, la persona detrás de la exitosa cuenta que amasa a más de 16 mil seguidores en Instagram y 3 mil en Twitter, me cuenta que la intención detrás del proyecto es “plantear la visión de cómo sería si Jesús viviera en esta época en México. Estoy seguro que sería un tipo muy alivianado”, me dice. “Influencer en las redes sociales, tendría las mismas actividades y problemáticas que tenemos ahora. Decidí abrirle su Instagram pensando en que fuera un proyecto de exactamente un año con una foto diaria, pero tuvo buena aceptación y se ha quedado hasta ahora”.

Castillo se dedica a la producción audiovisual y no se identifica como un católico en el sentido estricto. Su personaje, en cambio, que encontró en una vieja juguetería se puede decir que no es más que un chavo buena onda en la búsqueda de alegrar los días de los espectadores de su vida diaria. Sobre lo mejor que le ha dejado hacer este proyecto, me dice que la gente lo sorprendió por querer conseguir parafernalia de Yisus cosa que lo llevó a hacer cosas con diseños basados en el personaje.

