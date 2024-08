Esta foto de John Frusciante y Flea nos devuelve la fe en la humanidad

Han pasado 11 años desde aquel 2009 en el que John Frusciante, uno de los guitarristas más prolíficos de nuestros días, dejó por segunda vez a los Red Hot Chili Peppers. Hay que recordar que la carrera de Frusciante en los Peppers arrancó en el 1988 y se detuvo en 1992 por su adicción a las drogas y luego volvió a reincorporarse en 1998 hasta hace ya 11 años.

Pues bien. desde su salida, Frusciante se ha mantenido activo en solitario, pero no tan activo en público, sin embargo quien brillara en la banda californiana en discos como Blood Sugar Sex Magic, By The Way y Stadium Arcadium, fue visto el fin de semana con el mítico Flea, su ex compañero de banda y el bajista de los Pepper mientras asistían a un combate de boxeo en Los Ángeles. Según varios medios especializados es la primera imagen de Frusciante y Flea en público que se conoce en 11 años.



Aunque el encuentro fue para un evento deportivo, no perdemos la fe en que algún día se vuelvan a ver en el estudio, después de todo esa risa complice entre ambos nos pone a soñar.



Mira la imagen abajo.